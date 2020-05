La Volkswagen ID.3 doublement récompensée « Best of Best »









« Exterior Volume Brand » et « Interior Volume Brand » que l’Automotive Brand Contest 2020, concours indépendant et international lancé en 2011 par le Conseil allemand du design, a distingué la Volkswagen ID.3 comme « La meilleure des meilleures ». Le jury a été séduit à la fois par le travail réalisé au niveau des lignes de la carrosserie et pour la présentation à bord. Ces prix interviennent alors que la date d’ouverture officielle des commandes est désormais connue pour cette compacte électrique : 17 juin 2020.







Appréciation du jury



« l’ID.3 est expressive, avec des courbes parfaitement maîtrisées et une vraie cohérence entre l’intérieur et l’extérieur. L’ID.3 est une véritable interprétation contemporaine de la philosophie conceptuelle typique de Volkswagen : C’est la jeune Volkswagen tant attendue, dotée du courage nécessaire pour lancer un nouveau mouvement », a justifié le jury de l’Automotive Brand Contest 2020. Une explication appréciée par Klaus Bischoff, directeur design de Volkswagen : « Pour nous, l’ID.3 marque l’avènement d’une nouvelle ère de la mobilité. Elle représente également l’émergence d’une ère du design numérique dans laquelle nous visons à créer virtuellement les meilleures expériences utilisateur possibles pour toutes les équipes en utilisant des méthodes de pointe. Cette reconnaissance du jury montre que nous sommes sur la bonne voie ».







La nouvelle Golf et l’ID. Space Vizzion également primés



Composé de membres travaillant dans les médias, le design, l’industrie, l’enseignement supérieur et dans l’architecture, le jury de l’Automotive Brand Contest 2020 a également mis en avant la huitième génération de la Golf pour sa silhouette parfaite dans son équilibre entre le design et sa fonction, mais aussi pour « le fonctionnement largement explicite et intuitif » de ses systèmes numériques et vocaux. C’est dans la catégorie des concepts que L’ID. Space Vizzion a été mis en avant en raison d’une ligne qui « combine les propriétés aérodynamiques d’un Gran Turismo avec les proportions spacieuses d’un SUV ». C’est dans les catégoriesetque l’Automotive Brand Contest 2020, concours indépendant et international lancé en 2011 par le Conseil allemand du design, a distingué lacomme. Le jury a été séduit à la fois par le travail réalisé au niveau des lignes de la carrosserie et pour la présentation à bord. Ces prix interviennent alors que la date d’ouverture officielle des commandes est désormais connue pour cette compacte: 17 juin 2020., a justifié le jury de l’Automotive Brand Contest 2020. Une explication appréciée par Klaus Bischoff, directeur design deComposé de membres travaillant dans les médias, le design, l’industrie, l’enseignement supérieur et dans l’architecture, le jury de l’Automotive Brand Contest 2020 a également mis en avant la huitième génération de la Golf pour sa silhouette parfaite dans son équilibre entre le design et sa fonction, mais aussi pourde ses systèmes numériques et vocaux. C’est dans la catégorie des concepts que L’ID. Space Vizzion a été mis en avant en raison d’une ligne qui









