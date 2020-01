La recharge par induction testée outre-Manche en 2020









bornes de recharge pour voitures et utilitaires électriques, la Grande-Bretagne compte rattraper le temps perdu en privilégiant les solutions d’avenir. En plus du matériel escamotable dans le sol ou se greffant sur des lampadaires, le ravitaillement sans fil en énergie des batteries de traction va être testé « à Londres, dans les Midlands et en Ecosse » affirme le site Web



Cibles



Dès les 2 premiers mois de cette année 2020, des platines pour la recharge par induction seront installées dans des rues résidentielles, des parkings et des stations de taxis. Aux personnes qui opposeraient qu’aujourd’hui aucun ou très peu de modèles de voitures électriques sont équipés pour recevoir sans fil de l’énergie, des entreprises, comme la société Connected Kerb associée à ce programme, rappelle que des équipements à adapter et monter sur les véhicules branchés existent pour permettre d’exploiter cette forme particulière de recharge des batteries.



La norme de demain



Selon les propos recueillis par le webzine, « la recharge par induction deviendra la norme au cours des prochaines années, et pour une bonne raison : ses performances sont comparables à la recharge traditionnelle mais son exploitation est bien plus simple et plus pratique ». En plus de faciliter l'opération pour les personnes handicapées, le matériel dédié supprime les câbles dans lesquels les piétons pourraient se prendre les pieds et évite d'encombrer les trottoirs avec des bornes plus ou moins volumineuses.









