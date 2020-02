La mobilité électrique au salon Flotauto 2020









Programmées ce jeudi 6 février 2020, de 8h30 à 20h00, à la Grande Halle de Paris-La Villette, les Rencontres Flotauto, ce sont 20 conférences et 200 exposants qui seront à disposition de quelque 4.000 visiteurs. La mobilité électrique occupera une part plus généreuse, une nouvelle fois, que l’année précédente. A noter la présence d’adhérents de l’Avem.



Conférences et ateliers



La mobilité électrique figure au plan de plusieurs des conférences et ateliers de Flotauto 2020, plus ou moins généreusement :

- Secteur public : véhicules à faibles émissions, de la contrainte à l’opportunité (avec l’intervention de responsables de flottes publiques des villes de Paris et Lyon et du département de la Moselle).

- LOM, WLTP, Crit’Air et fiscalité : quel mix énergétique pour les flottes ?

- Solucar : ‘Car + Platform + Monitoring + Driver’ : La formule gagnante pour réussir la transition de votre flotte automobile.

- Recharge électrique : les défis de l’infrastructure.

- Optimum Automotive - Les nouveaux enjeux de la gestion de flotte automobile.

- Mobilités partagées : quelles limites ?

- Total Fleet - Des solutions simples pour se recharger au domicile, en entreprise et en itinérance.

- TPE-PME : budgéter la flotte pour l’optimiser ?

- Geotab - Transition des flottes à l’électrique, enjeux et perspectives.

- La météo du TCO.



Exposants adhérents à l’Avem



Différents constructeurs de véhicules seront présents. Ainsi Kia et Mitsubishi, 2 adhérents à l’Avem qui exposeront sur place leurs voitures branchées. Du côté des scooters électriques à destination des professionnels, Pink Mobility sera également sur place. « Plus de 50 modèles de voitures seront exposés le 6 février prochain : particulières, véhicules utilitaires légers, 2 et 3 roues au cœur de la transition énergétique », soulignent les organisateurs des Rencontres Flotauto. Concernant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, accueilleront et renseigneront les visiteurs : e-Totem, EVBox et Zeplug.



Autres exposants



Sans chercher à fournir une liste exhaustive, citons divers autres exposants dont les offres s’intéressent au moins en partie la mobilité électrique. Parmi les constructeurs en voitures et utilitaires électriques, signalons la présence des groupes Volkswagen (marques Audi, Seat, Skoda et Volkswagen), BMW (marques BMW et Mini), et PSA (marques Citroën, DS, Opel et Peugeot), ainsi que Renault et Nissan. A mi chemin entre la fourniture de véhicules électriques et les services de recharge, Free2Move, du groupe PSA tiendra également un stand aux Rencontres Flotauto. Vehiposte et Solucar proposeront leurs expériences pour migrer les flottes d’entreprises vers l’adoption de véhicules plus vertueux pour l’environnement. Schneider Electric, Lafon, Freshmile, Newmotion ainsi que Bouygues Energies & Services figurent parmi les 16 entreprises impliquées dans les solutions de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.





