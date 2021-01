La future Renault 5 électrique sera construite en France à Douai









Renaulution présenté il y a quelques jours par Luca de Meo à la tête du Losange, la nouvelle R5 électrique a immédiatement déchaîné les passions. En plus des nostalgiques qui ont apprécié le clin d’œil à un modèle phare, différentes voix, notamment du côté des syndicats, appelaient à ce que l’engin, lancé en 2023, soit produit en France. Jean-Dominique Senard, a assuré lundi 18 janvier dernier que la future R5 électrique sortirait de l’usine de Douai (59).



La condition d’une usine de batteries à proximité



Au cours de l’entretien, le président du conseil d’administration de Renault a évoqué comme condition à la construction à Douai de la R5 électrique qu’une usine de batteries soit accessible de façon « logistiquement proche ». La journaliste Hedwige Chevrillon n’a pas voulu rester sur un doute, obtenant une réponse plus définitive de Jean-Dominique Senard. La future polyvalente électrique du Losange sera donc bien produite à Douai, en utilisant s’il le faut dans un premier temps des cellules du fournisseur historique coréen LG Chem.



Une usine de batteries PSA



Une trentaine de kilomètres séparent Douai de la ville de Douvrin, dans le Pas-de-Calais. C’est dans cette dernière que PSA et Total ont décidé d’ouvrir une usine de batteries qui serait opérationnelle en 2023 ou 2024, c’est-à-dire à une échéance qui correspond au lancement de la R5 électrique. Ce qui ressort de l’interview à ce sujet, c’est que Renault espère rejoindre le projet avec une position de parité vis-à-vis des autres partenaires industriels. Des discussions avec la région et l’Etat seraient en cours pour cela. Pourquoi n’aboutiraient-elles pas à l’inclusion du Losange ? Il serait dommageable pour toutes les parties, et la mobilité électrique en général, que PSA et Renault renouvellent les conflits qu’ils ont entretenu il y a une vingtaine d’années, lorsqu’ils se fournissaient tous les 2 chez Saft en batteries nickel-cadmium.



Pôle européen des voitures électriques



Annonçant une volonté de produire annuellement « pas loin de 400.000 véhicules électriques », Jean-Dominique Senard a évoqué le souhait de Renault de faire de la région du Nord « le pôle européen le plus important des véhicules électriques ». Au centre de ce programme, les usines de Douai, Maubeuge, et aussi Cléon, en Seine-Maritime, « qui fabriquera de plus en plus des moteurs électriques ». Intégrée au plan stratégiqueprésenté il y a quelques jours par Luca de Meo à la tête du Losange, la nouvellea immédiatement déchaîné les passions. En plus des nostalgiques qui ont apprécié le clin d’œil à un modèle phare, différentes voix, notamment du côté des syndicats, appelaient à ce que l’engin, lancé en 2023, soit produit en France. Sur le plateau de BFM Business , a assuré lundi 18 janvier dernier que la futuresortirait de l’usine de(59).Au cours de l’entretien, le président du conseil d’administration dea évoqué comme condition à la construction àde laqu’une usine desoit accessible de façon « logistiquement proche ». La journalisten’a pas voulu rester sur un doute, obtenant une réponse plus définitive de. La future polyvalentedu Losange sera donc bien produite à, en utilisant s’il le faut dans un premier temps des cellules du fournisseur historique coréen LG Chem.Une trentaine de kilomètres séparentde la ville de Douvrin, dans le Pas-de-Calais. C’est dans cette dernière que PSA et Total ont décidé d’ouvrir une usine de batteries qui serait opérationnelle en 2023 ou 2024, c’est-à-dire à une échéance qui correspond au lancement de la. Ce qui ressort de l’interview à ce sujet, c’est queespère rejoindre le projet avec une position de parité vis-à-vis des autres partenaires industriels. Des discussions avec la région et l’Etat seraient en cours pour cela. Pourquoi n’aboutiraient-elles pas à l’inclusion du Losange ? Il serait dommageable pour toutes les parties, et la mobilitéen général, que PSA etrenouvellent les conflits qu’ils ont entretenu il y a une vingtaine d’années, lorsqu’ils se fournissaient tous les 2 chez Saft en batteries nickel-cadmium.Annonçant une volonté de produire annuellement « pas loin de 400.000»,a évoqué le souhait dede faire de la région du Nord « le pôle européen le plus important des». Au centre de ce programme, les usines de, Maubeuge, et aussi Cléon, en Seine-Maritime, « qui fabriquera de plus en plus des moteurs».









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire