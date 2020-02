La filiale BMZ Pologne annonce une année commerciale 2019 réussie









BMZ Pologne, deuxième site de production du groupe international BMZ, double sa zone de production et enregistre une croissance de 10% de ses ventes et des résultats records pour l’exercice 2019.



En dépit d’une croissance mondiale ralentie…



L’année 2019 a conduit à un résultat très positif pour la filiale BMZ Poland, notamment en termes de croissance du résultat opérationnel. La situation économique est devenue plus volatile, tandis que la croissance mondiale a sensiblement ralenti. Malgré un environnement de marché de plus en plus difficile, BMZ Pologne reste sur la bonne voie.



… une croissance continue du Groupe BMZ



Il s’agit d’une confirmation de la croissance continue du Groupe BMZ en moyenne de 30% par an. Au cours de chaque mois de l’année écoulée, les activités ont été concentrées sur les ventes et, en particulier, les résultats, ce qui a conduit à une marge brute significativement plus élevée de 11% fin 2019, soit une augmentation de près de 50% par rapport à l’année précédente, confirmant la confiance des clients dans la marque BMZ.



De nouveaux clients clés



Ces bonnes performances sont le résultat de l’optimisation mise en œuvre et des changements d’équilibrage des processus de production. De nouveaux clients clés - tous les principaux équipementiers européens, depuis le secteur des bus électriques jusqu’à celui des outils électroportatifs - ouvrent à BMZ l’accès à des marchés à croissance rapide. Ces clients procurent une situation de commande stable tout au long de 2020.



Nouvelle unité de production



La détermination et l’engagement de toute l’équipe, de la production jusqu’à la direction, ont permis d’atteindre ces résultats. L’année dernière, les travaux de construction de la nouvelle unité de production ont débuté et seront bientôt terminés. Ils permettront de doubler la zone de production à 9.000 m² et d’assurer des capacités plus élevées pour la production de batteries pour les clients.



Parfaitement positionnés dans le monde entier



« La concentration de l’entreprise sur la conception et la production de grosses batteries (appelées Big Packs) permet d’augmenter régulièrement sa part de marché dans le segment des bus électriques. En plus de la Pologne, nous travaillons simultanément sur des projets d’expansion sur trois autres sites qui se réalisent entièrement sur nos fonds propres. Nous sommes parfaitement positionnés dans le monde entier en 2020 et au-delà pour atteindre un chiffre d’affaires et des bénéfices plus stables », résume le porte-parole de la presse et CMO Christian Adamczyk.



A propos du Groupe BMZ



Le Groupe BMZ est un acteur mondial et un leader du marché dans la production de systèmes de batteries lithium-ion avec des solutions à guichet unique, depuis des packs d’une cellule jusqu’aux big packs haute tension modulaires et standardisés. Le groupe a son siège social en Allemagne et possède d’autres sites de production en Chine, en Pologne et aux Etats-Unis, ainsi que des bureaux au Japon et en France. De plus, il existe des sites de recherche et développement dans le monde entier. Environ 3.000 employés travaillent pour le groupe BMZ dans le monde.





Pour plus d'information



BMZ France SARL

BRUNET Jean-Marc

45 Boulevard Vincent Auriol

75013 PARIS



Tel : 09 87 37 42 62

Mail :

Site :



