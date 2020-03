La Fiat 500 entre dans l’ère de l’électrique











Aujourd’hui, le groupe veut tirer profit de la popularité de la Fiat 500 pour entrer dans une nouvelle ère et inspirer le changement. Ancrée dans 63 ans d’histoire, la Nouvelle Fiat 500 sera le premier modèle fabriqué à partir de la nouvelle plateforme technique du groupe. Une plateforme dont les capacités procureront à la Nouvelle 500 une personnalité accrue et plus de confort, grâce notamment à ses dimensions plus larges et plus longues de 6 cm. La Nouvelle 500 sera tout d’abord proposée en version cabriolet haut de gamme avec une édition limitée La Prima disponible au prix de 37 900 € (hors bonus). Une version berline trois-portes moins élitiste suivra et fera l’objet d’une nouvelle présentation.





320 km d’autonomie



Pour concevoir la Nouvelle Fiat 500, les ingénieurs sont partis d’une feuille blanche afin de pouvoir travailler sur tous les aspects et choisir les meilleures solutions, particulièrement en matière d’autonomie et de temps de charge, deux problèmes clés pour les clients. La Nouvelle 500 est ainsi équipée de batteries lithium-ion d’une capacité énergétique de 42 kWh lui offrant une autonomie de 320 km en cycle WLTP. Des batteries qui alimentent un moteur d’une puissance de 87 kW permettant d’atteindre une vitesse maximale limitée à 150 km/h et de passer de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes.

Pour optimiser le temps de charge, la Nouvelle 500 est dotée d’un chargeur rapide de 85 kW capable de charger 80% de la batterie en seulement 35 minutes. L’édition de lancement comprend d’ailleurs une Wallbox, développée par Engie, qui peut être connectée à une prise domestique normale. Il s’agit d’une solution « plug-and-charge » qui peut être gérée facilement via Bluetooth et qui permet de stabiliser la charge d’énergie avec une puissance allant jusqu’à 3 kW. Cette Easy Wallbox est également prévue pour passer à un niveau de puissance de 7,4 kW fournissant une charge complète en un peu plus de 6 heures.







3 modes de conduite disponibles



La Nouvelle 500 dispose de trois modes : Normal, Range et Sherpa, qui peuvent être sélectionnés en fonction du style de conduite et des conditions d’utilisation. Le mode Normal est aussi proche que possible de la conduite d’un véhicule disposant d’un moteur thermique, tandis que le mode Range rend pratiquement possible la conduite de la Nouvelle 500 avec la seule pédale d’accélérateur. Quant au mode Sherpa, il optimise les ressources d’énergie disponibles pour assurer au conducteur d’atteindre sa destination. Ce mode ajuste différents paramètres : vitesse maximale (limitée à 80 km/h), réponse de l’accélérateur, désactivation du système de climatisation,... Ceci afin de réduire la consommation d’énergie au maximum.

La Nouvelle 500 est également la première citadine à proposer une conduite autonome de niveau 2. Le système de Cruise Control Adaptatif Intelligent permet ainsi de freiner ou d’accélérer le véhicule en fonction des conditions de circulation et des autres usagers. Le système Lane Centering permet lui de maintenir la voiture au milieu de la voie lorsque les marquages au sol sont correctement identifiés. De son côté l’Intelligent Speed Assist lit les panneaux de limitation de vitesse et recommande d’en suivre les indications tandis que l’Urban Blind Spot utilise des capteurs ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence de tout obstacle. Enfin, le détecteur de fatigue Attention Assist recommande au conducteur de faire une pause lorsque cela s’avère nécessaire.







Privée de première mondiale au Salon de l’Auto de Genève, c’est à Milan que la Nouvelle Fiat 500 a fait ses premiers pas il y a quelques jours. Avec cette troisième génération de son modèle iconique qui offrait mobilité et liberté dans les années 60, puis a depuis toujours su évoluer parallèlement aux besoins sociétaux, Fiat souhaite relever le défi d’agir pour un avenir meilleur, dans lequel la planète Terre serait préservée. Il le fait en présentant la première voiture entièrement électrique du Groupe Fiat Chrysler, si l’on excepte la version de la Fiat 500e qu’il avait produit en nombre limité au Mexique pour satisfaire aux règles édictées en Californie.Aujourd’hui, le groupe veut tirer profit de la popularité de la Fiat 500 pour entrer dans une nouvelle ère et inspirer le changement. Ancrée dans 63 ans d’histoire, la Nouvelle Fiat 500 sera le premier modèle fabriqué à partir de la nouvelle plateforme technique du groupe. Une plateforme dont les capacités procureront à la Nouvelle 500 une personnalité accrue et plus de confort, grâce notamment à ses dimensions plus larges et plus longues de 6 cm. La Nouvelle 500 sera tout d’abord proposée en version cabriolet haut de gamme avec une édition limitée La Prima disponible au prix de 37 900 € (hors bonus). Une version berline trois-portes moins élitiste suivra et fera l’objet d’une nouvelle présentation.Pour concevoir la Nouvelle Fiat 500, les ingénieurs sont partis d’une feuille blanche afin de pouvoir travailler sur tous les aspects et choisir les meilleures solutions, particulièrement en matière d’autonomie et de temps de charge, deux problèmes clés pour les clients. La Nouvelle 500 est ainsi équipée de batteries lithium-ion d’une capacité énergétique de 42 kWh lui offrant une autonomie de 320 km en cycle WLTP. Des batteries qui alimentent un moteur d’une puissance de 87 kW permettant d’atteindre une vitesse maximale limitée à 150 km/h et de passer de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes.Pour optimiser le temps de charge, la Nouvelle 500 est dotée d’un chargeur rapide de 85 kW capable de charger 80% de la batterie en seulement 35 minutes. L’édition de lancement comprend d’ailleurs une Wallbox, développée par Engie, qui peut être connectée à une prise domestique normale. Il s’agit d’une solutionqui peut être gérée facilement via Bluetooth et qui permet de stabiliser la charge d’énergie avec une puissance allant jusqu’à 3 kW. Cette Easy Wallbox est également prévue pour passer à un niveau de puissance de 7,4 kW fournissant une charge complète en un peu plus de 6 heures.La Nouvelle 500 dispose de trois modes :et, qui peuvent être sélectionnés en fonction du style de conduite et des conditions d’utilisation. Le modeest aussi proche que possible de la conduite d’un véhicule disposant d’un moteur thermique, tandis que le moderend pratiquement possible la conduite de la Nouvelle 500 avec la seule pédale d’accélérateur. Quant au mode, il optimise les ressources d’énergie disponibles pour assurer au conducteur d’atteindre sa destination. Ce mode ajuste différents paramètres : vitesse maximale (limitée à 80 km/h), réponse de l’accélérateur, désactivation du système de climatisation,... Ceci afin de réduire la consommation d’énergie au maximum.La Nouvelle 500 est également la première citadine à proposer une conduite autonome de niveau 2. Le système depermet ainsi de freiner ou d’accélérer le véhicule en fonction des conditions de circulation et des autres usagers. Le systèmepermet lui de maintenir la voiture au milieu de la voie lorsque les marquages au sol sont correctement identifiés. De son côté l’lit les panneaux de limitation de vitesse et recommande d’en suivre les indications tandis que l’utilise des capteurs ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence de tout obstacle. Enfin, le détecteur de fatiguerecommande au conducteur de faire une pause lorsque cela s’avère nécessaire.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire