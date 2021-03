La Citroën 2 CV camionnette électrique de Vintage Mecanic (RMC)









Vintage Mecanic était consacré à la conversion à l’électrique d’une Citroën 2 CV camionnette AKS 400. Le 2CV Méhari Club Cassis était dans les coulisses de l’émission, mais aussi et surtout sous les feux de la rampe. « Le 2CV Méhari Club Cassis a été très fier de recevoir les équipes de RMC Découverte Vintage Mecanic pour partager auprès du grand public la transformation rétrofitée de cette 2 CV camionnette », commente l’adhérent à l’Avem. Attention :



Un véhicule à restaurer entièrement



L’exemplaire de 2 CV camionnette qui a servi de support à la conversion n’a coûté que 1.200 euros. C’est peu pour ce modèle aujourd’hui. Ce prix bas s’explique par une carrosserie fatiguée (corrosion perforante) et le moteur 29 cv hors d’usage. « Comme la mécanique est complètement HS, c’est peut-être une occasion de tenter une expérience. J’ai envie de proposer à mes restaurateurs qu’on en fasse la première 2 CV camionnette française rétrofitée », a lancé François Allain, animateur de la série, en introduction du nouvel épisode de Vintage Mecanic.







Tendance du 21e siècle



Le rétrofit est présentée dans l’émission comme une « tendance du XXIe siècle ». François Allain justifie la conversion à l’électrique de la fourgonnette par le fait que nombre d’entrepreneurs qui ont besoin d’effectuer des déplacements en centre-ville « adorent le côté rétro de ce véhicule, en plus utilitaire ». Après restauration complète, le présentateur mécanicien estime que l’engin, s’il conservait son bloc essence, se revendrait entre 20.000 et 25.000 euros. Avec un moteur électrique, il pourrait atteindre les 30.000 euros. François Allain a d’ailleurs trouvé très rapidement un acquéreur.



Enveloppe de 20.000 euros



Plusieurs équipes de restaurateurs ont été contactées pour effectuer le rafraîchissement et la conversion électrique de l’engin. Face au 2CV Méhari Club Cassis, se trouvaient l’Atelier des Chevrons, Peanuts Butter, et PN Classic qui ont annoncé des budgets compris entre 24.000 et 26.000 euros. Stéphane Wimez, à la tête du 2CV Méhari Club Cassis, a cassé les prix : 20.000 euros ! Le démontage de la fourgonnette mettra cependant au jour des pièces supplémentaires à changer, dont le châssis pour 1.200 euros de plus. Un point qui va donner lieu à une joute verbale entre l’animateur et le dirigeant de l’entreprise.



2 mois



En 62 jours exactement, la 2 CV fourgonnette va être entièrement restaurée et convertie à l'électrique. L'émission montre parfaitement les différentes étapes du projet. C'est vraiment dommage que la vidéo devienne inaccessible dans quelques jours. Elle représente une très belle démonstration de ce qu'il est possible de faire en matière de rétrofit en France. En fin de chantier, l'animateur livre l'engin à son acquéreur, un commerçant en produits bio. Il effectuera ses livraisons avec ce véhicule qu'il a acheté 27.000 euros. Cette somme laissera un bénéfice de 4.600 euros à François Allain. Pour info, « selon les résultats Mediamat de Médiametrie, l'épisode a réalisé le record historique en audience pour Vintage Mecanic à J+1 toutes saisons confondues avec 677.000 téléspectateurs ».





Pour plus d'information



Mehari Club Cassis

Clément Chiri

ZA du Bregadan

13260 CASSIS



Tel : + 33 7 85 45 77 41

Mail :

Site :



Clément ChiriZA du Bregadan13260 CASSISTel : + 33 7 85 45 77 41Mail : clement@mehariclub.com Site : http://eden-cassis.com/









