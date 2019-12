La carte Belib’ compatible avec les bornes Autolib’ réactivées









La société Electric 55 Charging (E55C) a récemment mis à jour et ouvert au public des bornes de recharge de l’ancien réseau Autolib’. Le plus grand réseau d’Europe, malgré son grand nombre de bornes, n’a jamais été interopérable jusqu’ici. Cette période est désormais révolue, les utilisateurs ayant souscrit à l’offre d’interopérabilité sortante Belib’ peuvent maintenant accéder au réseau de bornes retrofitées par Electric 55 Charging.



A commencer par Versailles



Tous les opérateurs qui le souhaitent pourront accéder aux bornes du réseau Electric 55 Charging, qu’il s’agisse de bornes de l’ancien réseau Autolib’ où nouvellement installées. En annonçant aujourd’hui la possibilité de lancer la recharge avec le badge Belib’, c’est un message fort que la société E55C envoie. Actuellement les bornes de Versailles sont ouvertes au public, d’autres villes vont suivre dans les semaines et mois qui viennent. Les bornes ex-Autolib’ sur les territoires de ces communes seront également totalement intéropérables et ouvertes au badge Belib’.



Vitesse de recharge augmentée



Les bornes rétrofitées voient leur vitesse de recharge augmenter, le type de prise est changé pour le standard UE, les bornes sont supervisées pour une maintenance optimale et rendues intéropérables. Le projet Autolib Reborn est soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies.





Pour plus d'information



Commentaires

Quand donc va-t-on abandonner ces cartes d’accès pour n’utiliser qu’une CB ? Faut-il une carte d’accès pour faire le plein dans une quelconque station service ?



