La batterie de service des voitures électriques













Une batterie à vérifier



Parce que la batterie de traction la maintient le plus souvent à son plus haut niveau, celle dédiée à l’alimentation des équipements et accessoires peut s’affaiblir sans que cela se remarque. Pas de démarreur qui tourne au ralenti, d’éclairage faible, juste, éventuellement, un message pas forcément facile à interpréter au milieu d’un tableau de bord noyé sous les divers voyants. Mais quand elle est complétement déchargée, pas la peine d’imaginer démarrer sa voiture électrique à la poussette pour se dépanner. D’où une attention toute particulière à lui accorder, en particulier à l’entrée de l’hiver, comme c’est le cas actuellement. Au moindre doute, il est préférable de remplacer



Des actions préjudiciables



Impossible de recenser toutes les actions qui risques de nuire de façon temporaire ou irrémédiable à la batterie 12 V de votre voiture électrique. Certaines sont spécifiques à un modèle en particulier. Ainsi si vous laissez le contact allumé en mettant en charge une Peugeot iOn. Egalement en ne verrouillant pas les portes de certaines voitures électriques immobilisées plusieurs jours ou semaines dans un garage individuel. Le système qui surveille le véhicule continue de tirer sensiblement sur la batterie 12 V, mais le dispositif de maintien à niveau depuis le pack lithium est désactivé. Au retour, l’accumulateur au plomb pourrait bien être à plat.



Passer par un professionnel



Pour remplacer la batterie de service d’une voiture électrique, il est préférable de passer par un professionnel. L’opération peut nécessiter l’utilisation d’un outillage électronique spécifique, à défaut duquel le redémarrage du véhicule pourrait ne pas être possible. En la matière, ne pas prendre suffisamment de précautions pourrait être particulièrement préjudiciable. Bien qu’il serait possible de s’en passer, la très grande majorité des voitures électriques embarquent encore une classique batterie de service 12 V au plomb. Maintenu à son niveau de charge par le pack lithium-ion, elle est exploitée pour l’utilisation des habituels consommateurs que sont l’éclairage, les essuie-glaces, les différents afficheurs, le système de chauffage-climatisation, le klaxon, etc.Parce que la batterie de traction la maintient le plus souvent à son plus haut niveau, celle dédiée à l’alimentation des équipements et accessoires peut s’affaiblir sans que cela se remarque. Pas de démarreur qui tourne au ralenti, d’éclairage faible, juste, éventuellement, un message pas forcément facile à interpréter au milieu d’un tableau de bord noyé sous les divers voyants. Mais quand elle est complétement déchargée, pas la peine d’imaginer démarrer sa voiture électrique à la poussette pour se dépanner. D’où une attention toute particulière à lui accorder, en particulier à l’entrée de l’hiver, comme c’est le cas actuellement. Au moindre doute, il est préférable de remplacer la batterie de voiture 12 V, ou, au moins, de se faire confirmer au plus vite son état par un professionnel.Impossible de recenser toutes les actions qui risques de nuire de façon temporaire ou irrémédiable à la batterie 12 V de votre voiture électrique. Certaines sont spécifiques à un modèle en particulier. Ainsi si vous laissez le contact allumé en mettant en charge une Peugeot iOn. Egalement en ne verrouillant pas les portes de certaines voitures électriques immobilisées plusieurs jours ou semaines dans un garage individuel. Le système qui surveille le véhicule continue de tirer sensiblement sur la batterie 12 V, mais le dispositif de maintien à niveau depuis le pack lithium est désactivé. Au retour, l’accumulateur au plomb pourrait bien être à plat.Pour remplacer la batterie de service d’une voiture électrique, il est préférable de passer par un professionnel. L’opération peut nécessiter l’utilisation d’un outillage électronique spécifique, à défaut duquel le redémarrage du véhicule pourrait ne pas être possible. En la matière, ne pas prendre suffisamment de précautions pourrait être particulièrement préjudiciable.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire