L’usine BMW de Ratisbonne va se convertir à la mobilité électrifiée

Après Dingolfing et Leipzig, Ratisbonne est la troisième usine allemande de BMW à se transformer pour fabriquer des batteries et des composants pour les voitures électriques et hybrides. Ce programme est doté d’une enveloppe de 150 millions d’euros à exploiter d’ici 2022.



Feuille de route



A partir de l’année prochaine, l’unité de production bavaroise va s’activer autour des cellules de batterie en plus d’assembler des véhicules électrifiés et de produire des composants spécifiques qui entreront dans leurs groupes motopropulseurs. En 2022, le site fournira un nombre croissant de packs complets. De quoi créer 300 emplois stables d’ici à 2024, selon le constructeur. « La mobilité électrique est un moteur de croissance substantiel pour le groupe BMW », justifie Michael Nikolaides, responsable de la planification et de la production de moteur et de composants électriques. Les 150 millions d’euros dédiés à la conversion de l’usine de Ratisbonne font partie d’un investissement global de 750 millions pour adapter les 3 sites allemands à la nouvelle orientation automobile.



Hybrides rechargeables



De Ratisbonne sortent déjà depuis cette année 2 modèles hybrides rechargeables, les BMW X1 et X2. En 2021, l’usine va commencer à travailler sur les batteries en appliquant sur les cellules lithium-ion un revêtement qui leur apportera une plus grande robustesse mécanique et une meilleure conductivité thermique. Cette opération, réalisée en 2 étapes - nettoyage au plasma + application de l’enveloppe protectrice - est rendue nécessaire pour un refroidissement efficace des éléments plus puissants qui entrent dans la composition des packs pour les GMP électrifiés de 5e génération. Les cellules sont ensuite assemblées en modules à intégrer dans des coffrages en aluminium spécifiques à chaque modèle.

