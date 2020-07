L’Outlander PHEV profite du fort redémarrage de Mitsubishi









Avec un niveau record de commandes au mois de juin, Mitsubishi Motors et son réseau de distributeurs ressortent plus forts de la crise sanitaire.



Un mois de juin exceptionnel



Le mois de juin a été exceptionnel et historique pour la marque aux trois diamants avec près de 2.000 commandes clients enregistrées. Grâce au plan de relance élaboré en concertation avec le groupement des distributeurs conjugué aux nouveaux dispositifs gouvernementaux, les ambitions initiales du second trimestre ont été largement dépassées.



Réactivité du réseau de distributeurs



Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors en France, se félicite de ces résultats : « L’excellent niveau de commandes du mois de juin nous a permis de rattraper les commandes perdues durant la période de confinement. Nous avons ainsi à fin juin égalé notre niveau de commandes du 1er semestre 2019 ! ». Et d’ajouter : « Nous avons pu compter sur la réactivité de notre réseau de distributeurs afin de saisir toutes les opportunités offertes par ce contexte aussi exceptionnel qu’inespéré ».



51% des commandes pour l’Outlander PHEV



L’ensemble des modèles de la gamme a bénéficié de cette progression et particulièrement le SUV Outlander PHEV qui a représenté à lui seul 51% des commandes avec près de 1.000 unités vendues sur le mois. Les immatriculations VP Mitsubishi de juin ont quant à elle augmenté de 18% en métropole par rapport à juin 2019, avec dans le top 3 : Outlander PHEV, Space Star et L200.



Hausse de près de 50% de ses immatriculations



Ainsi, sur le seul mois de juin, l’Outlander PHEV, best-seller de la marque dans l’Hexagone, a enregistré une hausse de près de 50% de ses immatriculations, lui permettant de revendiquer la 3ème place des ventes d’hybrides rechargeables et même la 1ère place du segment hybride rechargeable pour les ventes à clients particuliers (immatriculations métropole – juin 2020).



Bonus écologique de 2.000 euros



Eligible au bonus écologique gouvernemental de 2.000 euros, le SUV familial de Mitsubishi peut également prétendre à la prime à la conversion. Ainsi, 40% des reprises sur les ventes d’Outlander PHEV ont pu bénéficier de cette prime.



Space Star



La Space Star a quant à elle représenté 31% des commandes du mois de juin. Elle est également éligible à la prime à la conversion : plus de 80% des véhicules repris sur les ventes de la citadine de Mitsubishi en ont bénéficié.



Ventes via internet X5



Accompagnant la reprise, le site Mitsubishi Motors a enregistré une progression significative de son trafic au mois de juin avec une hausse de 19% (par rapport au mois de janvier). Les leads internet ont pour leur part triplé et les ventes liées à une demande sur internet ont été multipliées par cinq.





Pour plus d'information



M Motors Automobiles France

Service Relation Clientèle

Parc d'Activités des Béthunes

1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone

95067 CERGY PONTOISE CEDEX



Tel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90

Mail :

Site :



