L’offre de recharge de Total pour les flottes de véhicules électriques

Rachat et dynamisation du fabricant de batteries Saft, ouverture d’une nouvelle usine d’accumulateurs dans le cadre de l’Airbus des batteries, installation de bornes de recharge dans ses stations-services, contrat pour faire le plein en énergie renouvelable depuis chez soi : Total intensifie sa présence dans le monde électromobile. Et pas seulement au bénéfice des particuliers. Sa division Total Fleet propose aussi des solutions de recharge tout-en-un pour les professionnels. L’offre s’articule en 3 volets : installations de bornes, accès à la recharge lors des déplacements, pilotage de la flotte et des IRVE de l’entreprise. Le tout s’appuie sur la carte Total multi-énergies.



Carte Total multi-énergies



Les professionnels (chauffeurs de poids lourds, de taxis, ou d’utilitaires de livraison, mais aussi les acteurs du BTP, etc.) connaissaient déjà la carte Total GR (Grand routier). Elle se décline désormais en Carte Total multi-énergies. En plus d’ouvrir à divers services, comme le péage autoroutier, l’accès aux parkings et le lavage des engins, elle permet la facturation du plein en énergie des véhicules qui composent la flotte d’une entreprise, qu’il s’agisse de gazole, d’essence ou d’électricité. Ce bout de plastique rouge est au cœur d’une offre qui vise à faciliter l’exploitation de voitures et utilitaires électriques.



Installation de bornes dans l’entreprise…



Total a bien compris que les besoins en recharge des véhicules électriques ne sont pas limités au parking de l’entreprise : nombre de collaborateurs devront aussi brancher leur engin à leur domicile. D’où l’idée d’installer des bornes dans ces 2 sphères. Fabriquées en France et garanties 2 ans, elles s’adapteront aux diverses politiques maison. Leur usage pourra être gratuit ou payant, selon les utilisateurs. Accessibles via la carte Total multi-énergies, elles pourront aussi être activées à partir de badges spécifiques lorsqu’il s’agira de recharger les batteries des voitures électriques personnelles des salariés ou de celles des visiteurs. Elles le seront aussi, à la demande, avec une carte bancaire ou d’autres sésames, si l’entreprise accueille régulièrement des personnes extérieures.



…et au domicile des collaborateurs



Dans le cas où des collaborateurs auraient à ravitailler régulièrement en énergie depuis chez eux les véhicules branchés de la société, une borne similaire pourra être également installée au domicile (maison individuelle ou résidence collective) des personnes concernées. Là encore, 2 cas de figure. Si la recharge entre dans le cadre de l’activité professionnelle, c’est donc la carte Total multi-énergies qu’il faudra utiliser pour une facturation de l’opération à la charge de l’entreprise. Si c’est pour un besoin personnel, un autre badge sera à présenter à la même borne. Ce système évite le casse-tête du remboursement des frais d’électricité. Pour une maison individuelle, c’est Total qui assure l’installation et la maintenance du matériel. Le pétrolier… euh… l’énergéticien fait appel pour ces 2 opérations à OCEA Smart Building lorsqu’il s’agit d’intervenir dans l’habitat collectif.



Déplacements



Lors des déplacements des collaborateurs avec les véhicules électriques de l’entreprise, c’est encore la carte Total multi-énergies qui pourra être utilisée afin de recharger les batteries. Elle ouvre l’accès aux bornes rapides installées dans les stations-service de l’enseigne et implantées sur les autoroutes et voies rapides, mais aussi aux IRVE disponibles en voirie. Total indique que cette carte fonctionne avec plus de 18.000 bornes en service dans l’Hexagone, et plus de 100.000 en Europe.



Pilotage



L’offre proposée par Total Fleet va plus loin encore en mettant à disposition sur le Web un espace client dédié au pilotage des infrastructures de recharge de l’entreprise. Cet environnement permet d’avoir un regard sur l’activité de ce matériel et sur les consommations des véhicules électriques qui composent la flotte. La plateforme gère aussi le suivi du TCO de ces engins, qui englobent les achats ou location des véhicules électriques, les coûts liés aux infrastructures de recharge, ceux des ravitaillements en électricité, et la fiscalité qui pèsent sur ces voitures particulières ou utilitaires branchés.



Présent à Flotauto



Lors des Rencontres Flotauto programmées jeudi dernier 6 février 2020 à la Grande Halle de Paris-La Villette, Total Fleet avait mis le paquet pour convaincre les gestionnaires de flottes de véhicules du bien-fondé de son offre. En plus d’un stand d’envergure et bien visible, affichant en grand son positionnement sur la mobilité électrique, l’énergéticien pétrolier animait un atelier intitulé fort à propos « Des solutions simples pour se recharger au domicile, en entreprise et en itinérance ».

Ajouter un commentaire