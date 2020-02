L’électrique sera encore au premier plan à Genève











Dès le 3 mars avec les deux journées presse qui précèdent l’ouverture au public, bon nombre de constructeurs lèveront le voile sur de nouveaux modèles et force est de constater que l’électrique sera encore une fois propulsée sur le devant de la scène avec des nouveautés très attendues, mais aussi des concept-cars parfois très disruptifs qui, pour la plupart, sont équipés d’une motorisation électrique. Un nouveau signe qui montre que le secteur automobile place l’électrique au centre de son avenir et s’apprête progressivement à tourner le dos aux moteurs thermiques.





Des nouveautés très attendues



Parmi les nouveautés électriques les plus attendues, l’attention se portera tout d’abord vers le groupe Renault. La firme au losange, qui annonce un stand 100% électrifié avec la présentation de ses derniers modèles hybrides et hybrides rechargeables, dévoilera en effet la version 100% électrique de la Twingo. Une Twingo ZE qui devrait partager la même base technique que sa cousine la Smart EQ Forfour, mais dont on s’attend à ce que ses performances soient supérieures, en particulier en termes d’autonomie.

Le groupe Renault sera également sous les feux des projecteurs avec la présentation de la « Dacia Urban City », une citadine 100% électrique annoncée à un prix défiant toute concurrence par Dacia, sa filiale low-cost. Si Peugeot et Citroën font l’impasse cette année sur le rendez-vous genevois, le Groupe PSA sera représenté par DS qui a choisi de placer son stand sous le signe de l’électrification de sa gamme. La marque en profitera pour dévoiler sa DS 9, une berline qui sera présentée dans sa version E-Tense hybride rechargeable. De son côté, Audi présentera une version sportive inédite de l’Audi e-Tron Sportback, équipée de 3 moteurs électriques dont deux sont disposés à l’arrière. 3 moteurs délivrant ensemble une puissance pouvant atteindre jusqu’à 503 ch en mode boost.







Des concepts-cars très électriques



Renault et DS profiteront également du Salon de Genève pour présenter des concept-cars illustrant leur vision de la mobilité de demain. Avec Morphoz, un véhicule proposant une adaptation personnalisée aux besoins, envies et usages de chacun, Renault préfigurera une nouvelle famille de modèles électriques que le constructeur commercialisera dans les prochaines années. Raffiné et technologique, le concept-car dévoilé par DS sera sensé marquer le début d’une nouvelle ère pour la marque et porter une nouvelle griffe esthétique. Il devrait prendre la forme d’un crossover aérodynamique, à mi-chemin entre la berline et le SUV.

Prophecy, le concept-car électrique que dévoilera Hyundai reflètera aussi une évolution stylistique, celle de de la marque coréenne. Une évolution qui veut allier sensualité et sportivité. D’après les quelques images de teasing que le constructeur a laissé filtré, il arbore une silhouette séduisante rehaussée d’élégantes courbes courant le long de ses larges flancs arrière qui lui confèrent une excellente aérodynamique. Pour SangYup Lee, Directeur du Centre de design international de Hyundai, « Prophecy se distingue par une beauté intemporelle capable de résister à l’épreuve du temps. Son design iconique permettra d’ouvrir le spectre stylistique de Hyundai à des horizons encore plus vastes. »







