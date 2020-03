L’écomobilité en soutien de la lutte contre le Covid-19











En France, Renault et PSA ont aussi décidé de mettre la main à la patte et d’apporter leur écot à la lutte contre la pandémie. Le Président de Renault, Jean-Dominique Senard, a d’ailleurs déclaré que : « Nous allons entrer dans un monde où la solidarité aura démontré sa force. Peut-être qu’un monde de plus grande bienveillance et de plus grande attention aux personnes va naître dans un capitalisme français et européen, que j’appelle de mes vœux et Renault jouera sa part ». Une première initiative a trait aux prêts de Zoé au personnel soignant, mais au-delà des constructeurs, c’est tout le secteur de l’écomobilité qui, au travers de multiples initiatives, se mobilise en soutien à la lutte contre le Covid-19.





Des Renault Zoé à disposition du personnel soignant



L’initiative est venue de Suisse où les concessionnaires Renault ont décidé de mettre une centaine de Zoé à disposition des organisations d’aide et de secours helvétiques engagées dans la lutte contre le Covid-19. Ces dernières comme Caritas ou la Croix Rouge peuvent s’inscrire sur le site web dédié en indiquant leurs besoins concrets en véhicules. Leurs demandes sont alors immédiatement traitées par l’un des huit hubs Renault qui identifie le concessionnaire le plus proche. D’après Jean-Dominique Senard, pas moins de 200 Zoé ont déjà été prêtées en Suisse et il envisage de dupliquer l’opération en France où 300 Renault Zoé pourraient être prêtées afin que le personnel médical puisse se déplacer plus facilement.

Le groupe PSA n’est pas non plus inactif dans ce domaine avec une première initiative qui vient là encore d’un réseau de concessionnaires, le GAAP (Groupement des Agents Auto Peugeot) qui propose également de prêter gratuitement des voitures aux soignants qui rencontrent un souci de mobilité pour assurer leur mission. Le groupe PSA est aussi à la manœuvre par l’intermédiaire de son service d’autopartage Free2Move qui met les véhicules de sa flotte électrique à disposition des hôpitaux de Paris et des professionnels de santé.







Une floraison d’initiatives



Outre le prêt de véhicules zéro émission, le secteur de l’écomobilité multiplie les initiatives pour venir en soutien au personnel médical qui lutte contre la pandémie. Plusieurs d’entre elles visent à rendre gratuite pour les soignants la recharge de leur véhicule électrique. Ainsi, par exemple, la Compagnie Nationale du Rhône met à leur disposition son réseau de charge rapide implanté tout au long de la vallée du Rhône. La gratuité de la recharge leur sera également effective sur l’ensemble des bornes de recharge de tous les opérateurs français, accessibles grâce à la carte MobilyPass, soit plus de 20 000 points de charge sur le territoire national.

Suite à un appel de Chargemap, de nombreux réseaux de recharge ont également décidé de ne pas facturer les sessions de recharge aux médecins, infirmiers ou pompiers. Pour bénéficier du remboursement ses derniers doivent contacter par e-mail Chargemap dans les 10 jours suivant la réception de leur facture. A noter que Chargemap a également lancé un appel aux particuliers disposant d’une borne de recharge à domicile afin qu’ils la mettent à disposition du personnel soignant. Pour l’utilisateur, il suffit simplement d’activer le filtre « Particulier » pour pouvoir les localiser depuis l’application ou le site internet.







