L’eau pour alléger l’impact environnemental des batteries lithium-ion













électrique sera d’autant plus vertueuse qu’elle sera débarrassée d’un peu tous les facteurs qui alourdissent son empreinte sur l’environnement, depuis l’extraction des matériaux jusqu’à la destruction du véhicule. Avec le Département américain de l’énergie, des chercheurs du laboratoire national d’Oak Ridge (ORNL) ont trouvé batteries de traction.



A la place de solvant NMP…



Liquide jaune clair, coûteux, hautement toxique, inflammable, énergivore à produire et à récupérer, le N-méthyl-2-pyrrolidone est utilisé comme solvant dans la réalisation des cathodes de batteries lithium-ion. Les chercheurs de l’ORNL ont imaginé une chaîne d’approvisionnement industrielle en boucle fermée dans laquelle ces accumulateurs sont fabriqués, récupérés en fin de vie et recyclés avec un minimum de toxiques externes dans tout le système.



…de l’eau



Dans leur schéma, les électrodes fabriquées via un traitement à base d’eau présentent des performances électrochimiques et une durée de vie comparables à celles obtenues via un traitement à base de solvant conventionnel. En outre, l’emploi d’un liant soluble permet de récupérer le composé de la cathode usagée à l’aide d’eau, pour une nouvelle utilisation aussi satisfaisant qu’avec des matériaux vierges.



En chiffres



