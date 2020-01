L’AVEM s’agrandit













L’association AVEM est très heureuse d’accueillir Sandrine Henry afin de renforcer son équipe. Sandrine, basée à Aix-en-Provence dans les bureaux d’Enedis, apportera un appui complémentaire aux travaux de l’association tout en étendant les actions sur le territoire de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Elle pilotera des projets territoriaux, apportera son expertise dans les études qui lui seront confiées, réalisera de la prospection ainsi que de l’animation auprès de tous les acteurs.Après un parcours dans le domaine des études de marché à l’international, Sandrine s’est orientée dans le domaine de l’énergie et de l’environnement au sein de Business France avant de souhaiter s’investir plus spécifiquement pour la mobilité électrique (ayant pour passion l’automobile) afin de proposer ses compétences de chargée d’étude et de chef de projets au service de l’AVEM et de ses adhérents.Diplômée de l’Institut Commercial de Nancy (ICN, école de management) et titulaire d’un DESS Marketing et Gestion Commerciale des Produits de l’Université de Nancy 2, Sandrine Henry a travaillé en tant qu’analyste marketing junior au sein d’Honeywell Turbo Technologies (Garrett - Advancing Motion). Elle a ensuite rejoint Business France (ex-Ubifrance) où elle a occupé plusieurs postes. Elle fut chargée d’études internationale pendant 8 ans. Dans ce cadre, elle a réalisé de multiples études de marchés dans plus d’une vingtaine de pays pour le compte de Ministères, de groupements d’entreprises ou d’entreprises privées. Elle devient ensuite pendant 3,5 ans responsable de collection au sein du service produits éditoriaux où elle est en charge de la programmation, de la coordination et de la validation des ouvrages de la filière infrastructures, transports et industrie à travers le monde. A partir de 2016, elle a intégré le service Energie et Environnement de Business France où elle a dans un premier temps accompagné les éco-entreprises dans leur développement international pour devenir dans un second temps chef de projet référente transition énergétique. Depuis janvier 2020, elle a rejoint l’AVEM en tant que Responsable Etudes et Développement Territorial.sandrine.henry@avem.fr07 64 55 13 53Linkedin : Sandrine Henry











