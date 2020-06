L’AVEM dresse le bilan de son activité et dévoile ses projets













Des adhérents qui sont en très grande majorité des professionnels qui représentent toute la chaîne de valeur de l’électro-mobilité : Constructeurs/importateurs, Opérateurs de mobilité, Fournisseurs de bornes de recharge, Équipementiers, Collectivités territoriales, etc… Pour beaucoup d’entre eux, la période de ces trois derniers mois a été particulière et leur activité s’est retrouvée réduite en raison des contraintes sanitaires. Certaines de ces contraintes se sont également imposées à l’AVEM mais ses salariés, Tiphaine Leurent et Sandrine Henry, ainsi que les rédacteurs des articles pour le site, ont continué à travailler sur les sujets en cours et à faire vivre l’association.





Une année 2019 riche en événements



L’année 2019 avait également été particulièrement intense pour l’AVEM. C’est du moins ce qui ressort du rapport d’activité présenté par son président Jean Paul Faure. Outre la poursuite de ses actions traditionnelles, l’association a développé de nouveaux partenariats comme celui noué avec Enedis autour de l’organisation de petits déjeuners thématiques auprès des collectivités territoriales et des syndics de copropriétés. Ces rendez-vous ont connu un grand succès, de même que les Journées AVEM de l’électro-mobilité qui ont rassemblé plus de 120 participants pour une journée et demie d’échanges au cours desquels furent abordés les défis actuels et à venir de la mobilité électrique.

Au cours de cette année, l’AVEM a également été partenaire de nombreux évènements à caractère international comme EVS 32 à Lyon, Energy For Smart Mobility à Marseille, national comme le Salon du Véhicule Electrique de Val d’Isère, Autonomy à Paris et le Vendée Energy Tour, ou plus local comme le Riviera Electric Challenge, Ever Monaco, les Rencontres de la Mobilité Durable à Saint-Tropez ou le salon de l’Auto de Menton. Des prestations "sur mesure" ont aussi été initiées comme la réalisation d’une étude pour EDF sur la recharge en centre urbain ou l’aide à la création de plaquettes d’information sur la mobilité électrique à destination d’un groupe de concessionnaires.







Une situation financière saine malgré le Covid-19



Le trésorier de l’Association Alain Sammut présenta ensuite le rapport financier pour l’exercice 2019. Un exercice marqué par des comptes équilibrés malgré une légère baisse du montant total des cotisations. Excédentaire de près de 7 000 euros, l’organisation des Journées AVEM de l’électro-mobilité a joué un rôle non négligeable dans l’obtention de cet équilibre. Cela ne pourra être le cas en 2020 puisque l’édition de cette année a dû être reportée devant les incertitudes sur ces conditions d’organisation ainsi que sur la possibilité d’attirer un grand nombre de participants compte tenu des contraintes pesant encore sur les déplacements.

Malgré ce manque à gagner, la situation financière de l’association ne génère pas trop d’inquiétudes car sa trésorerie est saine et qu’elle dispose même de quelques réserves. Ceci d’autant plus qu’elle pourra bénéficier de quelques ressources supplémentaires. Outre l’aide de l’ADEME pour financer une bonne partie de la création du poste de Sandrine Henry dont l’action devrait générer de nouvelles adhésions, l’AVEM va également mettre en place des actions de formation et de sensibilisation dans le cadre du programme e-fact. Un programme dont le Président de l’Avere-France, Joseph Beretta a confirmé lors de l’AG le démarrage en septembre.







De nouvelles ambitions pour 2020



Même si, comme l’a souligné Jean-Paul Faure, l’association a beaucoup gagné en notoriété depuis son arrivée à la présidence il y a quatre ans, 2020 devrait être l’année d’un nouvel élan pour l’AVEM. Un élan marqué par sa participation à plusieurs programmes d’envergure ainsi que par le développement d’études et de prestations de service, mais aussi de partenariats avec les collectivités territoriales et les universités. Ceci sans oublier le rôle d’information sur la mobilité électrique véhiculé par son site internet, dont une nouvelle version doit voir le jour en septembre, et sa newsletter hebdomadaire qui compte près de 5 300 abonnés.

L’arrivée de Sandrine Henry a également permis d’accroître la visibilité de l’AVEM sur les réseaux sociaux. En provenance de Business France, elle apporte ses compétences et son envie de développer l’électro-mobilité. Son rôle consiste également à positionner l’AVEM sur toute la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, à réaliser des études ciblées et à veiller à une internationalisation des sujets présentés sur le site AVEM.fr. Enfin, elle participera à l’organisation de webinars à l’intention des adhérents, notamment sur la façon de mieux communiquer sur les réseaux sociaux.







Le report des Journées AVEM de l’électro-mobilité



Le point noir de cette année 2020 sera l’annulation des Journées AVEM de l’électro-mobilité qui sont reportées à septembre 2021. En 2019, cette manifestation avait pris sa vitesse de croisière avec des échanges souvent passionnants, aussi bien lors de colloques en plénière qu’en petits groupes dans les ateliers thématiques. Sur le thème général des défis de la mobilité électrique, des sujets très divers furent abordés comme les stratégies publiques et privées, les dernières innovations de la recharge, les plans de mobilité en entreprise, la transition énergétique dans les transports en commun ou le free-floating en ville.

Le tout avec une dimension européenne apportée notamment par la participation d’Helmut Morsi, le conseiller du Directeur de la DG Move de l’Union européenne. Si l’édition 2020 est malheureusement annulée, celle de 2021 est déjà en préparation afin de pouvoir concocter un programme susceptible d’intéresser bon nombre de participants. De quoi renforcer encore l’image de l’AVEM et sa présence dans le monde de l’électro-mobilité.









