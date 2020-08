L’autre Gigafactory de batteries avec Verkor

Dans le cadre du fameux Airbus des batteries qui visent à donner à l’Europe les compétences et les moyens industriels pour produire des accumulateurs à monter dans les véhicules électriques, il y avait déjà en France ce projet porté par PSA et Saft, filiale de Total. L’usine que ces derniers espèrent ouvrir en 2022 devra certainement faire avec une concurrente derrière laquelle se trouvent Schneider Electric, EIT InnoEnergy et le groupe IDEC. « Verkor est une réponse au décalage grandissant entre la demande attendue de batteries et l’offre déjà annoncée en Europe. La croissance à venir pour cette décennie nécessitera l’implantation de deux à trois Gigafactories sur le seul territoire français », justifient les porteurs du projet.



De 16 à 50 GWh



Estimé à 1,6 milliard d’euros, l’investissement initial servira à démarrer en 2023, avec un rayonnement en Europe du Sud, une Gigafactory d’une capacité de 16 GWh. Ces chiffres pourraient être portés progressivement à 50 GWh, en fonction de l’évolution du marché des batteries de traction. Ce programme devrait permettre la création de plus de 2.000 emplois directs, sans compter ceux qui le seront aussi « dans sa chaîne de valeur et son écosystème ». Pour l’heure, les partenaires sont à la recherche d’un terrain d’une superficie supérieure à 200 hectares.



Meilleure empreinte carbone



« La localisation du site en France permet d’offrir des batteries avec une empreinte carbone près de quatre fois inférieure à celles produites en Chine », assure Diego Pavia, à la direction d’EIT InnoEnergy. « La France bénéficie également d’une main d’œuvre très qualifiée et d’acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur », se réjouit-il.

