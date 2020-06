Kit R-Fit du Méhari Club Cassis













Rétrofit, l’héritage comme levier d’innovation



Le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique d’un véhicule par un moteur électrique afin de disposer d’un véhicule roulant sans émission de CO2. Beaucoup moins coûteux et à plus faible impact environnemental que l’acquisition d’un véhicule électrique neuf, le rétrofit prolonge la vie des voitures anciennes en réduisant leurs coûts d’entretien. Alliant économie et écologie à un confort de conduite optimal sans aucun tracas mécanique, il libère aussi l’accès aux zones urbaines pour les véhicules historiques.







Jusqu’à 5.000 euros de prime à la conversion



Depuis le 27 mai 2020, le plan de relance de l’automobile présenté par le président de la République prévoit une aide pour cette jeune filière. Cette « prime à la conversion rétrofit » atteint jusqu’à 5.000 euros pour les particuliers (dont le revenu fiscal annuel de référence est inférieur à 18.000 euros) souhaitant convertir un VP ou un VU. Pour une entreprise la prime est de 2.500 euros pour un VP et de 5.000 euros pour un VU. Les estimations de professionnels annoncent l’électrification de 350.000 véhicules sur les 5 prochaines années, soit 1% du parc automobile français.





A partir de 9.000 euros (prime déduite)



Le Méhari Club Cassis avec le Kit R-FIT donne vie à un véhicule zéro émission de CO2 en évitant le recyclage d’une voiture. Cette démarche d’économie circulaire permet de convertir les véhicules les plus célèbres en électriques à un prix bien inférieur à celui d’un véhicule électrique neuf. Elle octroie des coûts d’exploitation minimum (batteries et chargeur inclus à l’achat) et réduit le coût d’entretien. Après une charge complète de 3h30, l’heureux propriétaire d’une 2 CV, pourra sillonner les routes de France jusqu’à 120 km d’autonomie. Le kit rétrofit doit être homologué et le professionnel qui l’installe agréé.







A propos du Méhari Club Cassis



Entreprise d’origine familiale, le Méhari Club Cassis regroupe une soixantaine de collaborateurs dédiés à la passion des 2CV, Méhari et Dyane. Il est aujourd’hui reconnu pour l’excellence du rapport qualité/prix de ses pièces de rechange, la qualité de ses rénovations de véhicules et moteurs, son offre unique de services et l’accompagnement de ses clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels.



Les + du Méhari Club Cassis



• 35 ans de partenariat exclusif avec Citroën.

• Gamme unique de pièces conformes à l’origine.

• Fabrication française dans ses ateliers de Cassis.

• Plus de 5.000 références en stock permanent.

• Rénovation ou reconstruction complète de dizaines de véhicules tous les ans.

• Réseau de 350 points-relais et distributeurs partout en France et en Europe.

Pour plus d'information



Mehari Club Cassis

Edouard CHAPERT

ZA du Bregadan

13260 CASSIS



Tel : + 33 04 42 01 97 13

Mail :

Site :



Commentaires

"afin de disposer d’un véhicule roulant sans émission de CO2", oh le beau mensonge. La production des nouvelles pièces et de l’électricité pour le faire avancer n’est pas sans CO2.

Si vous vouliez être inattaquable, il fallait le libeller ainsi "afin de disposer d’un véhicule sans émission de CO2 en roulant", comme on voit maintenant apparaître un sans pollution à l’échappement, ce qui sous entend qu’il y a bien émission de CO2 ou de pollution si on prend en compte d’autres facteurs.



