Kia présente ses nouveaux modèles hybrides rechargeables









« Plan S », cette politique constitue l’un des 3 piliers de sa stratégie avec le design et la garantie 7 ans de ses véhicules.

Nous avons eu l’occasion de tester ces deux modèles sur deux boucles, l’une de 100 km et l’autre de 50 km, autour de Chantilly. Deux parcours sur lesquels nous avons pu apprécier le comportement des deux véhicules à la fois en mode tout électrique, en mode hybride et en mode Sport pour donner un peu plus de dynamisme à ces deux modèles qui ne disposent pas de la même réactivité que les véhicules 100% électrique. Personnellement, nous avons préféré le XCeed sur lequel d’ailleurs Kia fonde ses plus gros espoirs. Ainsi, sur les 2 000 exemplaires vendus en 2021, qui constitue son objectif, 1 700 devraient être des XCeed contre 300 seulement pour le Ceed SW.







Un groupe propulseur unique pour les deux modèles



Les Kia XCeed et Ceed SW hybrides rechargeables sont équipés du même groupe propulseur qui associe une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh, un moteur électrique de 44,5 kW (60,5 ch) et un moteur « Kappa » quatre cylindres 1,6 litre à injection directe d’essence d’une puissance de 105 ch couplé à une boîte à double embrayage DCT6. Ce groupe propulseur développe une puissance combinée de 141 ch pour un couple de 265 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes pour le Kia Ceed SW et en 11 secondes pour le XCeed.

Affichant des émissions de CO2 comprises entre 29 et 33 g/km selon les finitions, le Kia Ceed SW dispose d’une autonomie permettant de parcourir jusqu’à 57 km en cycle urbain WLTP. Les émissions du XCeed sont un peu plus élevées, de 32 à 38 g/km selon les finitions, mais son autonomie est un peu supérieure et peut aller jusqu’à 59 km. Avec de telles autonomies, les deux modèles permettent d’effectuer la majorité des déplacements quotidiens et des trajets de courte distance en mode tout électrique.







Deux modèles conçus exclusivement pour l’Europe



Fabriqués en Slovaquie dans l’usine Kia de Žilina, les Kia Ceed W et XCeed hybrides rechargeables sont les premiers modèles hybrides rechargeables produits par la marque en Europe. Ils sont d’ailleurs commercialisés exclusivement sur ce marché et ont été conçus en tenant compte des attentes des clients européens. A cet effet, leur confort de suspension et leur tenue de route ont été optimisés pour favoriser davantage d’agrément de conduite. Leur suspension totalement indépendante vise notamment à garantir aux conducteurs une agilité et une réactivité exemplaires.

Confortables, les deux modèles ont effectivement été très agréables à conduire sur les petites routes de l’Oise, traversant plusieurs forêts et longeant quelques sites remarquables comme le fameux hippodrome et le superbe château de Chantilly. Pas de grandes vitesses au rendez-vous, mais la possibilité de profiter pleinement du paysage en toute sécurité. La dotation technologique des deux voitures contribuant à augmenter leur agrément de conduite et leur niveau de sécurité. Elles bénéficient en effet de série du contrôle électronique des trajectoires (ESC) et du système de gestion de la stabilité du véhicule, mais aussi de l’aide au maintien dans la file ou de l’alerte de franchissement involontaire de ligne.







De nouveaux attributs stylistiques



Ces deux nouveaux modèles affichent leurs propres attributs stylistiques, qui les différencient des versions essence et Diesel des Kia Ceed SW et XCeed. Chacun d’eux hérite en particulier d’une nouvelle calandre « Tiger Nose/Nez de Tigre » destinée à favoriser l’efficacité aérodynamique. Par ailleurs, la prise de charge de type 2 est intégrée dans l’aile avant gauche. Le XCeed peut aussi être équipé de jantes en alliage de 16’’ ou de 18’’ et le Ceed SW de jantes en alliage de 16’’ ou de 17’’. Enfin, la Ceed SW hybride rechargeable reprend les boucliers de la Ceed SW GT Line, facilitant les écoulements d’air et conférant au véhicule une silhouette plus dynamique.

A l’intérieur, le poste de conduite présente la même planche de bord, mais les nouvelles versions hybrides rechargeables intègrent toute une gamme de nouvelles fonctionnalités cherchant à tirer parti de leur nouveau groupe propulseur. Les deux modèles sont ainsi notamment équipés d’un indicateur de charge dont le positionnement sur le dessus de la planche de bord permet au conducteur de connaître l’état de la charge depuis l’extérieur du véhicule. Les écrans peuvent également présenter des informations clés comme le niveau de charge restant de » la batterie et des graphiques d’utilisation de l’énergie de la batterie.







Des modèles disponibles dès 36 490 € hors bonus



Pour les particuliers, la gamme française de ces nouveaux modèles est proposée en deux finitions pour la Ceed SW et en 3 finitions pour la XCeed. La Ceed SW est disponible à partir de 36 490 € (hors bonus) pour la finition Active qui comporte une vaste gamme d’équipements de sécurité, un écran tactile couleur 10,25’’ intégrant le système de navigation avec cartographie Europe, ainsi que le système UVO Connect avec services télématiques offerts pendant 7 ans. Accessible à partir de 41 190 €, la finition Premium propose notamment en complément le combiné 100% digital « Supervision », un système de surveillance des angles morts, un autre de détection de trafic arrière et un troisième d’aide au stationnement avec radars de parking avant.

Pour la Kia XCeed, aux finitions Active et Premium accessibles à partir de 36 490 € et 41 190 €, s’ajoute une finition intermédiaire dénommée Design. En plus de la finition Active, elle offre notamment un système de chargement du smartphone par induction, le système actif d’aide au stationnement, le combiné 100% digital 12,3’’ et un toit vitré panoramique ouvrant. Enfin, Kia propose un financement accessible pour passer à la technologie hybride rechargeable avec des offres à partir de 207 € par mois en LLD de 37 mois et 30 000 km, bonus écologique de 2 000 € et Prime à la Conversion de 2 500 € déduits. Par ailleurs, pour les entreprises, le constructeur propose des finitions Active et Premium Business qui reprennent les mêmes équipements que pour les particuliers, mais en ajoutant la peinture métallisée de série.





Quelques jours après avoir dévoilé le nouveau Sorento hybride rechargeable, un SUV familial qui sera disponible sur le marché en 2021, Kia vient d’inviter la presse pour découvrir ses deux nouveaux modèles hybrides rechargeables, le XCeed et le Ceed SW, qui viennent de faire leur apparition sur les routes françaises. Deux modèles qui démontrent une nouvelle accélération du constructeur coréen dans l’électrification de sa flotte. Dénommée, cette politique constitue l’un des 3 piliers de sa stratégie avec le design et la garantie 7 ans de ses véhicules.Nous avons eu l’occasion de tester ces deux modèles sur deux boucles, l’une de 100 km et l’autre de 50 km, autour de Chantilly. Deux parcours sur lesquels nous avons pu apprécier le comportement des deux véhicules à la fois en mode tout électrique, en mode hybride et en mode Sport pour donner un peu plus de dynamisme à ces deux modèles qui ne disposent pas de la même réactivité que les véhicules 100% électrique. Personnellement, nous avons préféré le XCeed sur lequel d’ailleurs Kia fonde ses plus gros espoirs. Ainsi, sur les 2 000 exemplaires vendus en 2021, qui constitue son objectif, 1 700 devraient être des XCeed contre 300 seulement pour le Ceed SW.Les Kia XCeed et Ceed SW hybrides rechargeables sont équipés du même groupe propulseur qui associe une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh, un moteur électrique de 44,5 kW (60,5 ch) et un moteurquatre cylindres 1,6 litre à injection directe d’essence d’une puissance de 105 ch couplé à une boîte à double embrayage DCT6. Ce groupe propulseur développe une puissance combinée de 141 ch pour un couple de 265 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes pour le Kia Ceed SW et en 11 secondes pour le XCeed.Affichant des émissions de CO2 comprises entre 29 et 33 g/km selon les finitions, le Kia Ceed SW dispose d’une autonomie permettant de parcourir jusqu’à 57 km en cycle urbain WLTP. Les émissions du XCeed sont un peu plus élevées, de 32 à 38 g/km selon les finitions, mais son autonomie est un peu supérieure et peut aller jusqu’à 59 km. Avec de telles autonomies, les deux modèles permettent d’effectuer la majorité des déplacements quotidiens et des trajets de courte distance en mode tout électrique.Fabriqués en Slovaquie dans l’usine Kia de Žilina, les Kia Ceed W et XCeed hybrides rechargeables sont les premiers modèles hybrides rechargeables produits par la marque en Europe. Ils sont d’ailleurs commercialisés exclusivement sur ce marché et ont été conçus en tenant compte des attentes des clients européens. A cet effet, leur confort de suspension et leur tenue de route ont été optimisés pour favoriser davantage d’agrément de conduite. Leur suspension totalement indépendante vise notamment à garantir aux conducteurs une agilité et une réactivité exemplaires.Confortables, les deux modèles ont effectivement été très agréables à conduire sur les petites routes de l’Oise, traversant plusieurs forêts et longeant quelques sites remarquables comme le fameux hippodrome et le superbe château de Chantilly. Pas de grandes vitesses au rendez-vous, mais la possibilité de profiter pleinement du paysage en toute sécurité. La dotation technologique des deux voitures contribuant à augmenter leur agrément de conduite et leur niveau de sécurité. Elles bénéficient en effet de série du contrôle électronique des trajectoires (ESC) et du système de gestion de la stabilité du véhicule, mais aussi de l’aide au maintien dans la file ou de l’alerte de franchissement involontaire de ligne.Ces deux nouveaux modèles affichent leurs propres attributs stylistiques, qui les différencient des versions essence et Diesel des Kia Ceed SW et XCeed. Chacun d’eux hérite en particulier d’une nouvelle calandredestinée à favoriser l’efficacité aérodynamique. Par ailleurs, la prise de charge de type 2 est intégrée dans l’aile avant gauche. Le XCeed peut aussi être équipé de jantes en alliage de 16’’ ou de 18’’ et le Ceed SW de jantes en alliage de 16’’ ou de 17’’. Enfin, la Ceed SW hybride rechargeable reprend les boucliers de la Ceed SW GT Line, facilitant les écoulements d’air et conférant au véhicule une silhouette plus dynamique.A l’intérieur, le poste de conduite présente la même planche de bord, mais les nouvelles versions hybrides rechargeables intègrent toute une gamme de nouvelles fonctionnalités cherchant à tirer parti de leur nouveau groupe propulseur. Les deux modèles sont ainsi notamment équipés d’un indicateur de charge dont le positionnement sur le dessus de la planche de bord permet au conducteur de connaître l’état de la charge depuis l’extérieur du véhicule. Les écrans peuvent également présenter des informations clés comme le niveau de charge restant de » la batterie et des graphiques d’utilisation de l’énergie de la batterie.Pour les particuliers, la gamme française de ces nouveaux modèles est proposée en deux finitions pour la Ceed SW et en 3 finitions pour la XCeed. La Ceed SW est disponible à partir de 36 490 € (hors bonus) pour la finition Active qui comporte une vaste gamme d’équipements de sécurité, un écran tactile couleur 10,25’’ intégrant le système de navigation avec cartographie Europe, ainsi que le système UVO Connect avec services télématiques offerts pendant 7 ans. Accessible à partir de 41 190 €, la finition Premium propose notamment en complément le combiné 100% digital, un système de surveillance des angles morts, un autre de détection de trafic arrière et un troisième d’aide au stationnement avec radars de parking avant.Pour la Kia XCeed, aux finitions Active et Premium accessibles à partir de 36 490 € et 41 190 €, s’ajoute une finition intermédiaire dénommée Design. En plus de la finition Active, elle offre notamment un système de chargement du smartphone par induction, le système actif d’aide au stationnement, le combiné 100% digital 12,3’’ et un toit vitré panoramique ouvrant. Enfin, Kia propose un financement accessible pour passer à la technologie hybride rechargeable avec des offres à partir de 207 € par mois en LLD de 37 mois et 30 000 km, bonus écologique de 2 000 € et Prime à la Conversion de 2 500 € déduits. Par ailleurs, pour les entreprises, le constructeur propose des finitions Active et Premium Business qui reprennent les mêmes équipements que pour les particuliers, mais en ajoutant la peinture métallisée de série.





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Commentaires

KIA a-t-il pensé à utiliser une pompe à chaleur pour assurer le chauffage à l’intérieur du véhicule ?

Sur le Niro hybride rechargeable, le chauffage est assuré par le moteur thermique, ce qui est une aberration pour un véhicule sensé pouvoir être utilisé en électrique pur la plupart du temps pour les personnes qui font moins de 50 km par jour.

Sous nos latitudes, on utilise le chauffage près de la moitié de l’année alors si c’est pour se retrouver à devoir faire tourner le thermique pour ça, autant acheter une hybride simple, beaucoup moins chère à l’achat.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Journées AVEM de l'électro-mobilité

Tous les évènements à venir... L’AVEM organise sa quatrième édition des Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à Cagnes-sur-Mer en septembre 2021. Cet événement permettra aux acteurs... A lire également / sur le même thème Enedis partenaire du Tour de France sous le signe de la mobilité électrique Partenaire officiel du Tour de France depuis 2012, Enedis est de nouveau présent sur la Grande Boucle qui a débuté samedi à Nice et qui s’achèvera le 20 septembre à...

Les bus londoniens expérimentent le V2G Go Ahead London, qui exploite 240 bus électriques à Londres ce qui en fait le plus grand opérateur de bus électriques en Grande-Bretagne, a lancé il y a quelques jours...

Kia dévoile le nouveau Sorento hybride rechargeable Kia Motors dévoile en première mondiale son nouveau SUV Kia Sorento hybride rechargeable (PHEV), une déclinaison du SUV phare de la marque caractérisée par un niveau...

L’ADEME lance un appel à projets sur la thématique Transports et Mobilité durable L’ADEME, l’Agence de la transition écologique, vient de lancer un appel à projets (AAP) dénommé « Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants...

Une version moins onéreuse pour le Jaguar I-Pace Jaguar vient de lancer une édition limitée de son I-Pace. Alors que généralement les constructeurs profitent de leurs éditions spéciales pour proposer des équipements...