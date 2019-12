Kia ouvre une usine en Inde prête à produire des voitures électriques













Avec une capacité de production de 300.000 unités à l’année, le nouveau site est installé dans le district d’Anantapur. Le constructeur coréen, quatrième sur le territoire en volume des ventes, se réjouit d’annoncer que la concrétisation de ce projet a permis la création de plus de 12.000 emplois directs et indirects dans la région.



2 ans de travaux



Inaugurée le 5 décembre dernier à Andhra Pradesh, la nouvelle usine, dont les travaux ont commencé au 4e trimestre 2017, a bénéficié d’une enveloppe de 1,1 milliards de dollars (986,6 millions d’euros). Sur place, 450 robots s’activeront dans les ateliers d’emboutissage, d’assemblage, et de carrosserie et peinture. Le tout occupera une surface de 2,16 km2. En Inde, Kia compte 265 points de contact clients et centres de services répartis dans 160 villes. Ils devraient passer à 315 dans le courant du mois de mars 2020.



Seltos



L’usine Kia d’Andhra Pradesh a pour mission de répondre à la demande croissante en Seltos, un modèle dévoilé en juin dernier. S’appuyant sur la plateforme du Hyundai Kona, il est destiné aux marchés indien et nord-américain. En Inde, l’engin a été lancé en août dernier. Fin novembre, il s’était déjà vendu à plus de 40.000 exemplaires à motorisation essence ou diesel. Kia assure que le site « a également été prévu, dès sa conception, pour produire de futurs modèles électriques et hybrides ».





