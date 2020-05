Kia Motors Europe détaille son « Plan S » - Véhicules électriques









Les véhicules électriques à batterie représentent 6% du total des ventes européennes de Kia au premier trimestre 2020. Kia proposera 11 véhicules électriques à l’échelle mondiale d’ici à 2025, sur différents segments. Un nouveau modèle électrique dédié sera lancé en Europe en 2021. Il offrira une excellente autonomie, un design de crossover, une nouvelle plateforme et une fonction de charge rapide. Tous les nouveaux modèles Kia lancés en Europe proposeront une déclinaison électrifiée.



Changement de cap



Kia fournit aujourd’hui de plus amples précisions sur son « changement de cap » en faveur de l’électrification, suite à l’enregistrement de ventes records de ses modèles électriques en Europe au premier trimestre 2020. Au début de l’année, Kia avait annoncé le lancement de son « Plan S », sa stratégie à moyen et long termes visant à asseoir progressivement sa position de leadership sur le marché automobile de demain, notamment en termes d’électrification, de services de mobilité, de connectivité et d’autonomie. Le Plan S symbolise le « changement de cap » proactif et ambitieux de Kia qui souhaite passer d’un business model axé sur les véhicules à moteur à combustion interne à un business model axé sur la généralisation des véhicules électriques.



En chiffres



L’accent mis sur les véhicules électriques porte déjà ses fruits en Europe où le constructeur a enregistré des résultats records. Au premier trimestre 2020, les ventes de véhicules électriques neufs ont progressé de 75% par rapport au premier trimestre 2019, pour atteindre 6.811 unités. Les véhicules zéro émission de Kia ont ainsi représenté 6% du total des ventes européennes de la marque au premier trimestre 2020, en hausse de 2,9% par rapport au premier trimestre 2019. En France, 1.069 véhicules électriques ont été vendus au cours du premier trimestre 2020, soit une progression de 8,2% par rapport au premier trimestre 2019. Ces véhicules zéro émission ont ainsi représenté 12,2% des ventes en France, contre 6,5% sur la même période en 2019, soit une progression significative de 89,7%.



Une stratégie produit visant à électriser l’Europe



Pour atteindre ses objectifs, Kia envisage de proposer 11 véhicules électriques à l’échelle mondiale d’ici à 2025, sur différents segments – notamment des véhicules de tourisme, des SUV et des MPV. Le premier des véhicules électriques de nouvelle génération de Kia sera lancé en Europe en 2021 et reposera sur une plateforme exclusive spécialement conçue pour intégrer le groupe propulseur et les technologies de pointe de ce véhicule. Il proposera non seulement un design de crossover, à mi-chemin entre le véhicule de tourisme et le SUV, mais également une expérience utilisateur futuriste. Il affichera une autonomie de plus de 500 kilomètres avec une simple charge et un temps de recharge de moins de 20 minutes sur les bornes de haute puissance.



e-Niro et e-Soul



Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe, a déclaré : « Nombre des nouveaux véhicules électriques de Kia seront proposés en Europe, une région qui constitue actuellement le point focal de la croissance des ventes de ce type de véhicule à l’échelle mondiale. Nous sommes encouragés en cela par le rapide succès commercial de notre génération actuelle de véhicules électriques, les nouveaux e-Niro et e-Soul, qui ont reçu un accueil très positif des clients sur tout le continent. Au cours de chacune des cinq dernières années, nous avons enregistré une hausse des ventes de nos véhicules électriques, et nos modèles de nouvelle génération contribueront à accélérer cette tendance ».



Au moins une version électrifiée



Kia Motors Europe lancera plusieurs des futurs véhicules électriques mondiaux de la marque, après l’introduction de son modèle zéro émission dédié en 2021. En outre, chaque nouveau modèle qui sera lancé en Europe à partir de maintenant proposera au moins une version électrifiée (hybridation légère, hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique), sachant que les groupes propulseurs les plus évolués constituent une part croissante des ventes européennes de la marque.



De nouvelles expériences utilisateur



Après le lancement du nouveau véhicule électrique dédié de Kia, la marque proposera à compter de 2022 plusieurs autres véhicules zéro émission, offrant un design spécifique et une nouvelle expérience utilisateur destinée à faciliter la vie au quotidien. En outre, Kia proposera nombre de ses nouveaux véhicules avec des fonctions de charge adaptées aux besoins et aux budgets des clients sur différents segments. Les véhicules électriques de Kia offriront une capacité de charge de 400 V ou 800 V, permettant une charge accélérée ou rapide, en fonction des types d’acheteurs des différentes gammes.



400 V - 800 V



Pablo Martinez Masip, directeur Planification produit et tarification chez Kia Motors Europe, explique : « Nous souhaitons proposer aux clients européens le meilleur rapport qualité/prix, un engagement que nous prenons avec chaque nouveau véhicule. Certains modèles, notamment ceux destinés aux clients soucieux de leur budget, offriront une capacité de charge de 400 V. La capacité de charge de 800 V ne sera pas simplement réservée aux fleurons de la gamme Kia, elle sera également proposée sur d’autres modèles dès lors qu’elle sera en adéquation avec leur profil d’utilisation. Les deux systèmes peuvent être chargés à domicile ou dans des stations de charge publiques, la fonction de charge rapide de 800 V améliorant la mobilité des clients qui ont plus fréquemment recours à la charge rapide haute tension ou qui réalisent de plus importants kilométrages. La charge 400 V, déjà proposée sur les e-Niro et e-Soul, permet également une charge rapide et sera adaptée aux clients pouvant choisir plus librement où et à quel moment recharger leur véhicule. Nous répondrons ainsi à tous les besoins ».



Des objectifs de ventes en hausse



La volonté précoce de Kia de démocratiser les véhicules électriques, avant nombre de ses concurrents, a jeté les bases de son avenir dans le cadre du Plan S. Kia entend vendre 500.000 véhicules électriques par an à l’échelle mondiale d’ici à 2026, et souhaite que les véhicules tout électriques représentent plus de 20% de ses ventes européennes à cette même date. Kia complètera sa gamme actuelle de véhicules électriques avec de nombreux nouveaux modèles pour soutenir cet objectif, conforté en cela par l’accélération de la dynamique initiée par les conducteurs européens désireux de passer à l’électrique.





