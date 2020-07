Kia Motors distingué aux Etats-Unis pour sa fiabilité









Kia Motors se classe N°1 du secteur dans l’étude américaine sur la qualité initiale (IQS) 2020 de J.D. Power. Les propriétaires de Kia sont ceux qui rencontrent le moins de problèmes de qualité avec leur véhicule dans les 90 premiers jours d’utilisation aux Etats-Unis. Kia arrive en tête de toutes les marques généralistes pour la sixième année consécutive. Pour la deuxième année d’affilée, Kia décroche plus de prix J.D. Power pour la qualité initiale que toute autre marque. Les modèles Forte, Sedona non commercialisés en Europe, Sorento et Soul (uniquement électrique en Europe) se classent au premier rang de leur segment respectif. « Une série exceptionnelle », a déclaré Dave Sargent, vice-président de la Qualité automobile pour l’organisme.



En détail



Le succès continu de Kia dans cette étude tient avant tout au fait que deux de ses modèles - Forte et Soul - se classent parmi les 10 meilleurs véhicules du marché. Kia voit également ses modèles Forte, Sedona, Sorento et Soul se classer respectivement en tête des segments des compactes, des monospaces, des SUV de taille moyenne supérieure et des petits SUV.



Commentaire



« Le fait de décrocher de nouveau la première place du secteur et d’arriver en tête de toutes les marques généralistes dans l’étude américaine sur la qualité initiale de J.D. Power constitue pour nous un immense honneur, et nous rappelle combien nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes », explique Sean Yoon, PDG de Kia Motors North America et Kia Motors America. « Avec quatre modèles en tête de leur segment et quatre autres classés parmi les trois premiers de leur catégorie respective – la philosophie de la marque Kia ‘Give It Everything’ (tout donner) continue de porter ses fruits sur un marché automobile extrêmement concurrentiel ».



87.282 automobilistes interrogés



Le rapport annuel a analysé les réponses de 87.282 clients concernant 189 modèles répartis sur 26 segments. Les véhicules ont été jugés sur leur expérience de conduite, les performances de leur moteur et de leur transmission, et sur un large panel de problèmes de qualité rapportés par les propriétaires de ces véhicules.





