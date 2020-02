Kia Motors Aix en Provence et le développement de l’électro-mobilité













Kia Motors France est adhérent de l’AVEM depuis 2017.

Mr Joseph Sedita, responsable de la concession Kia Motors d’Aix en Provence, située en face du Décathlon Zone Commerciale La Pioline, ainsi que Mr Julien Brissiaud, manager des ventes pour la région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur mettent à la disposition de l’AVEM un véhicule eSoul 64 KWh pour Sandrine qui rayonnera sur le secteur.



Kia Motors Aix en Provence et le développement de l’électro-mobilité





• Vous êtes l’une des concessions françaises Kia Motors qui vend le plus de véhicules électriques. Comment expliquez-vous vos bons résultats ?



La popularité de la voiture électrique est effectivement très importante sur le quart sud est de la France ; le revenu moyen par habitant, les conditions de circulations (centre-villes & trafic) ainsi que les aides du Département des Bouches-du-Rhône (allant jusqu’à 5000€ TT) sont des facteurs favorisant l’électro-mobilité.





• Quels sont les outils que vous mettez à la disposition de vos équipes pour les aider à vendre des véhicules électriques ?



Tous nos points de vente disposent de deux véhicules 100% électriques (eNiro et/ou eSoul) disponibles à tout moment à l’essai pour nos clients particuliers et professionnels. Chacun peut ainsi constater que les promesses sont tenues : performances, agrément, autonomie, habitabilité.









• Actuellement, quel poids représentent les ventes de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques au sein de votre concession ?



Sur l’année 2019, on peut estimer entre 15 et 20% la part des ventes de véhicules électrifiés (EV, HEV, PHEV). Toutefois, cette proportion va fortement augmenter en 2020, et nous estimons passer entre 20 et 30% grâce à l’arrivée des nouveaux modèles PHEV, Ceed SW et surtout XCeed. Le Niro HEV 2020 rebondit grâce à nos communications avec Robert de Niro, et son excellent rapport prix/prestation (boite DCT 6 rapports, 141 ch, habitabilité familiale).





• Quels services mettez-vous à la disposition de vos clients pour les rassurer à passer à l’électrique (ex. borne sur la concession Aix la Pioline) ?



Dans un premier temps, nous conseillons notre client sur la meilleure technologie à adopter dans le cadre de son usage, pour l’aider à adopter la solution la plus efficiente (EV, PHEV ou HEV).

Evidemment, nous apportons également notre expertise en termes d’infrastructure de recharge à domicile pour permettre à nos clients de recharger leur véhicule dans les meilleures conditions possible en bénéficiant du maximum d’aides.

Enfin, les quatre bornes de nos concessions d’Aix et Marseille restent à la disposition de nos clients.





• Mr Brissiaud, l’électro-mobilité fait donc partie de votre stratégie de développement sur le marché régional. Quelles sont vos ambitions pour 2020 ?



Nous allons capitaliser sur les atouts de nos produits : leur autonomie, la meilleure aujourd’hui chez une marque généraliste, nos tarifs, permettant d’accéder au Bonus de 6000€, et surtout la disponibilité de nos produits, que vous pouvez essayer dans tous nos points de vente. Pas de « précommande » virtuelle chez Kia : vous essayez et serez livré sur 2020 !



La marque Kia livrera en 2020 plus de 7000 véhicules EV ou PHEV, ce qui lui permettra d’être l’une des marques les plus vertueuses en termes d’émission de CO2, et peut-être même la meilleure du marché français.



Par ailleurs, nous avons la chance de disposer sur les Bouches-du-Rhône d’un excellent maillage de concessionnaires Kia, avec la couverture des villes d’Aix, Marseille, Vitrolles, Aubagne et Arles.





• Quels conseils pourriez-vous donner aux autres concessions pour vendre plus de véhicules électriques ? que cela soit pour les particuliers ou les professionnels.



Chez Kia, nous commercialisons du véhicule électrique depuis 2015, avec le Soul EV et l’Optima PHEV. Nous réactualisons chaque année les connaissances de nos équipes techniques et commerciales sur les avancées technologiques du moment ; nous disposons d’une clientèle fidèle régulière sur nos produits, que je remercie ici, qui nous fait bénéficier d’un excellent bouche à oreille.



La compétence de nos équipes et l’image de qualité dont nous bénéficions sont aujourd’hui les meilleurs atouts dont nous disposons pour convaincre de nouveaux clients.

Nous renforçons par ailleurs dès cette année notre présence auprès des sociétés via la refonte de notre réseau de concessionnaires Business Centers, dédiés aux professionnels.



• Que représente l’AVEM pour vous ? pourquoi ce partenariat ?



Kia Motors France étant déjà un adhérent historique de l’AVEM, il semblait naturel de poursuivre ce partenariat à l’échelle locale.





