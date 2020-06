Kia e-Niro 64 kWh dès 47 euros par mois









Inédit : Kia rend l’électrique accessible au plus grand nombre, avec le crossover familial Kia e-Niro 64 kWh, dès 47 euros par mois, seulement ! Les mesures de soutien au secteur automobile mises en place par le gouvernement mettent l’accent sur l’accès aux véhicules écoresponsables. Kia, l’un des leaders de ce marché, accompagne ce choix politique avec des offres encore jamais vues en France.



5.000 + 7.000 euros d’aides



L’accès aux véhicules propres, au plus grand nombre, n’aura jamais été aussi facilité, que depuis l’annonce faite par le gouvernement des mesures historiques de soutien au secteur automobile, sinistré par la crise de la Covid-19. En effet, outre l’augmentation du bonus écologique qui passe à 7.000 euros pour les véhicules électriques (dont le prix de transaction est inférieur à 45.000 euros), les trois quarts des ménages français, selon le président de la République, pourront bénéficier d’une aide supplémentaire de 5.000 euros à la reconversion de leur véhicule polluant.



47 euros par mois



Pour abonder dans ce développement de l’électromobilité, et soutenir l’initiative gouvernementale de déploiement des véhicules électriques en France, Kia propose, dès aujourd’hui, d’acquérir un crossover familial Kia e-Niro de 64 kWh avec 455 km d’autonomie WLTP dès 47 euros par mois, seulement ! Autant dire, une offre de financement, pour un vrai véhicule électrique familial, encore jamais proposée par Kia !



Sur 25 mois



Il s’agit d’un financement Kia Liberty Experience en LLD (Location longue durée) de 25 mois / 20.000 km proposé par Kia Finance, la marque blanche de Kia Motors France, opérée par CGI. L’offre Kia Liberty Experience - avec un apport de 2.400 euros, puis 24 loyers à 47 euros - est proposée aux clients particuliers, sous la condition d’une reprise d’un véhicule éligible à la prime à la conversion de 5.000 euros et déduction faite du bonus écologique de 7.000 euros, pour l’achat d’un Kia e-Niro 64 kWh de 204 ch - doté d’une autonomie WLTP de 455 km en cycle mixte et de 615 km en cycle urbain - en finition Motion (Tarif neuf au 1er juin 2020 : 41.000 euros). L’offre est valable jusqu’au 30/06/2020.



Commentaire du DG de Kia Motors France



« Un client va pouvoir rouler dans un vrai véhicule familial de 5 places 100% électrique plébiscité par les médias, avec une autonomie de 455 km en consommation mixte et même jusqu’à 615 km en cycle urbain WLTP, pour moins de 1,60 euro par jour, grâce à notre offre et aux mesures gouvernementales. C’est tout simplement du jamais vu ! », explique Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France. « En cette période de crise, nous accueillons avec un grand enthousiasme et nous saluons les mesures gouvernementales en faveur des véhicules zéro émissions. Nous sommes ainsi fiers de pouvoir proposer cette offre inédite, qui va permettre aux Français d’accéder, enfin, au bonheur de rouler en tout électrique », conclut-il.



Egalement sur le e-Soul



Cette offre est valable sur l’ensemble des gammes des 2 modèles électriques proposés par la marque Kia : le crossover familial Kia e-Niro et le premier crossover urbain 100% électrique du marché, le Kia e-Soul. L’apport et les mensualités variant en fonction des tarifs des modèles 100% électriques choisis. Enfin, les clients souhaitant acheter un véhicule électrique Kia e-Niro ou Kia e-Soul, sans bénéficier de l’offre de financement Kia Liberty Experience, pourront bénéficier de 15.000 euros de prime électrique (bonus écologique de 7.000 euros + prime à la conversion de 5.000 euros + prime électrique Kia de 3.000 euros), à déduire du prix du véhicule électrique neuf, sous condition de reprise d’un véhicule polluant éligible à la prime à la conversion.



De quoi, sans hésitation, passer désormais en mode 100% électrique !





