Kia dévoile sa nouvelle philosophie de design et les photos du EV6













L’alliance des contraires



Le Kia EV6 adopte la nouvelle philosophie de design de la marque baptisée « Opposites United » / (L’alliance des contraires), qui puise son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l’humanité. Au cœur de cette philosophie de design se trouve une nouvelle identité visuelle évocatrice de forces positives et d’une énergie naturelle, jouant sur l’opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales. Cette philosophie de design repose sur cinq piliers clés : « Bold for Nature » / (L’audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).







L’audace par nature



Le pilier « Bold for Nature » repose sur l’interaction avec la nature, en s’inspirant des détails, des formes et des proportions que l’on peut observer dans la nature et le monde humain. Ce pilier dédié au design est axé sur la création de structures et de finitions à la fois organiques et techniques destinées aux intérieurs des véhicules ; les designs extérieurs se distinguent quant à eux par une combinaison de lignes simples et épurées associées à des surfaces à l’aspect constamment changeant.



La joie pour raison d’être



Le pilier « Joy for Reason » s’intéresse plus particulièrement aux sensations et à l’ambiance qui se dégageront des futurs modèles Kia. Les futurs designs de la marque conjugueront l’émotionnel et le rationnel pour donner naissance à des véhicules qui auront un impact direct sur l’état d’esprit de leurs passagers en favorisant la relaxation et l’inspiration. Ils contribueront également à l’adoption de nouveaux matériaux organiques et davantage de coloris audacieux, évocateurs de jeunesse et de divertissement.







Le pouvoir de progresser



Le pilier « Power to Progress » se fonde sur les atouts actuels de la marque en matière de design. Kia continuera de faire évoluer le design et l’architecture de ses futurs modèles en exploitant et en développant les compétences et l’expertise qu’elle a acquises ces dernières années au cours de sa mutation stylistique. Les futures créations de la marque s’appuieront sur l’expérience et la créativité de ses designers pour donner naissance à des concepts résolument innovants.



La technologie pour la vie



Le pilier « Technology for Life » englobe les nouvelles technologies et les innovations visant à favoriser des interactions positives entre les humains et les machines. Les futurs véhicules de la marque proposeront à leurs occupants une expérience à bord (UX) d’un nouveau genre, à travers leur design et leurs innovations technologiques en matière d’éclairage, d’haptique et de connectivité embarquée – favorisant ainsi une meilleure osmose entre les clients et leur véhicule.







La tension comme gage de sérénité



Le pilier « Tension for Serenity » évoque la tension existante entre des forces contraires et des contrastes créatifs, et consacre l’équilibre stylistique émanant de deux forces opposées. Il favorise l’émergence de concepts de design saisissants qui font appel à des détails précis d’une haute technicité dans le but de créer une réelle tension de surface – et de donner corps à une vision unifiée du design, tournée vers l’avenir.



Améliorer le quotidien de nos clients



« Nous souhaitons que nos produits offrent une expérience instinctive et naturelle destinée à améliorer le quotidien de nos clients. Nous avons pour but d’imaginer l’expérience physique de notre marque, et de créer des véhicules électriques tout à la fois originaux, ingénieux et enthousiasmants. Plus que jamais, les idées de nos designers et l’orientation de la marque

s’avèrent étroitement liées, les clients se situant au cœur même de notre activité et des décisions que nous prenons », a commenté Karim Habib, vice-président senior et responsable du design de Kia au niveau mondial.







Design avant-gardiste centré sur l’humain



« En tant que premier véhicule 100% électrique dédié de la marque, le EV6 allie un design avant-gardiste centré sur l’humain accompagné d’une motorisation électrifiée. Nous sommes intimement convaincus que le EV6 constitue une offre séduisante et pertinente pour le nouveau marché des véhicules électriques » a déclaré Karim Habib. « Avec le EV6, nous avons cherché à créer un design distinctif et saisissant en associant des éléments stylistiques sophistiqués et high-tech à des volumes riches et épurés, tout en offrant un espace à nul autre pareil typique d’un véhicule électrique résolument futuriste ».



Extérieur caractérisé par des détails high-tech



Le design extérieur du Kia EV6 se veut l’illustration parfaite du pilier « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser). Symbole d’une réelle évolution des atouts de la marque en matière de design, le EV6 concentre toutes les compétences et l’expertise acquises par Kia au cours de sa mutation stylistique ; tout en se projetant dans le futur et au-delà.







Tête de tigre numérique



A l’avant, ses feux de jour caractéristiques affichent un design fluide et moderne. Ils s’inscrivent parfaitement dans la face avant « Digital Tiger Face » / (Tête de tigre numérique) caractéristique du véhicule, qui se veut une réinterprétation stylistique de la calandre « Tiger Nose » / (Nez de Tigre), transposée à l’ère de l’électrique. Le design des projecteurs intègre également un profil d’éclairage dynamique de type « séquentiel ». La prise d’air située en dessous contribue à accentuer l’impression de largeur de la face avant, et à rehausser ainsi l’image high-tech du véhicule. Les écoulements l’air par l’avant ont été optimisés de sorte que l’air soit acheminé à travers et sous le plancher plat du véhicule afin de garantir une aérodynamique optimale.



Des lignes résolument modernes



Les flancs se distinguent par des lignes résolument modernes, élancées et aérodynamiques s’inspirant de celles des crossovers, qui contrastent avec des lignes plus acérées et des détails high-tech afin de distiller une impression de tension dans le design. Le pare-brise étiré vers l’arrière vient souligner le caractère dynamique et affirmé du véhicule tandis que les imposants épaulements arrière confèrent davantage de volume à son design. Une ligne maîtresse court le long de la partie basse des portes puis s’incurve vers le haut en direction des épaulements arrière, contribuant ainsi à allonger la silhouette du véhicule.







Optimiser l’aérodynamisme



Conçue en partie pour optimiser l’aérodynamisme du véhicule, la proue se distingue par un montant C incliné intégrant un insert en finition noir laqué qui contribue à élargir visuellement la lunette arrière. Elle est surmontée d’un becquet de toit proéminent qui dirige l’air vers le bas en direction d’un becquet inférieur incliné vers le haut qui est implanté au-dessus des blocs-feux arrière du véhicule. Le Kia EV6 est le fruit de la collaboration entre les trois centres de design de Kia, respectivement situés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, Etats-Unis).



Un intérieur moderne et spacieux



S’inscrivant clairement dans l’ère des véhicules électriques, le EV6 offre un design intérieur libéré de toute contrainte grâce à la plateforme E-GMP dédiée de Kia, qui lui vaut une meilleure habitabilité que les précédents VE de la marque basés sur l’architecture de modèles déjà existants. Le design intérieur du Kia EV6 offre une utilisation innovante de l’espace, créant une expérience spatiale et de conduite totalement exclusive.







Ecran haute définition incurvé



L’un des éléments les plus saisissants de ce nouvel intérieur réside dans l’écran du système audio-vidéo-navigation (AVN) haute définition incurvé, high-tech et parfaitement intégré. La sobriété des formes du large écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l’habitacle une impression d’ouverture sur l’extérieur. S’étendant depuis le volant jusqu’au centre du véhicule, il permet d’afficher le combiné d’instrumentation dans le champ de vision du conducteur, et le système d’infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale. Le large écran offre au conducteur une expérience immersive, tandis que le nombre réduit de boutons physiques lui garantit une expérience de conduite simplifiée et apaisante.



Confort des passagers



Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l’aide de « boutons » tactiles situés sous l’écran AVN, tandis que sous ce tableau, la planche de bord plonge vers l’avant du véhicule, créant ainsi une impression d’espace et d’ouverture pour les passagers avant. De conception affinée et allégée, les sièges se distinguent par leur design contemporain, et sont garnis d’un tissu moderne et résistant à l’aspect flatteur issu de plastique recyclé, accentuant encore le caractère résolument ouvert de l’habitacle.



A quelques jours de sa présentation en première mondiale, Kia Corporation a dévoilé aujourd’hui les premières images du design extérieur et intérieur de l’EV6, premier véhicule 100% électrique du constructeur à adopter la nouvelle plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP). Arborant un design distinctif dérivé de celui des crossovers, ce modèle épouse la nouvelle philosophie de design qui témoigne du changement de cap de Kia en faveur de l’électrification. Le EV6 sera présenté en première mondiale fin mars 2021 lors d’un événement spécial en ligne.Le Kia EV6 adopte la nouvelle philosophie de design de la marque baptisée « Opposites United » / (L’alliance des contraires), qui puise son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l’humanité. Au cœur de cette philosophie de design se trouve une nouvelle identité visuelle évocatrice de forces positives et d’une énergie naturelle, jouant sur l’opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales. Cette philosophie de design repose sur cinq piliers clés : « Bold for Nature » / (L’audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).Le pilier « Bold for Nature » repose sur l’interaction avec la nature, en s’inspirant des détails, des formes et des proportions que l’on peut observer dans la nature et le monde humain. Ce pilier dédié au design est axé sur la création de structures et de finitions à la fois organiques et techniques destinées aux intérieurs des véhicules ; les designs extérieurs se distinguent quant à eux par une combinaison de lignes simples et épurées associées à des surfaces à l’aspect constamment changeant.Le pilier « Joy for Reason » s’intéresse plus particulièrement aux sensations et à l’ambiance qui se dégageront des futurs modèles Kia. Les futurs designs de la marque conjugueront l’émotionnel et le rationnel pour donner naissance à des véhicules qui auront un impact direct sur l’état d’esprit de leurs passagers en favorisant la relaxation et l’inspiration. Ils contribueront également à l’adoption de nouveaux matériaux organiques et davantage de coloris audacieux, évocateurs de jeunesse et de divertissement.Le pilier « Power to Progress » se fonde sur les atouts actuels de la marque en matière de design. Kia continuera de faire évoluer le design et l’architecture de ses futurs modèles en exploitant et en développant les compétences et l’expertise qu’elle a acquises ces dernières années au cours de sa mutation stylistique. Les futures créations de la marque s’appuieront sur l’expérience et la créativité de ses designers pour donner naissance à des concepts résolument innovants.Le pilier « Technology for Life » englobe les nouvelles technologies et les innovations visant à favoriser des interactions positives entre les humains et les machines. Les futurs véhicules de la marque proposeront à leurs occupants une expérience à bord (UX) d’un nouveau genre, à travers leur design et leurs innovations technologiques en matière d’éclairage, d’haptique et de connectivité embarquée – favorisant ainsi une meilleure osmose entre les clients et leur véhicule.Le pilier « Tension for Serenity » évoque la tension existante entre des forces contraires et des contrastes créatifs, et consacre l’équilibre stylistique émanant de deux forces opposées. Il favorise l’émergence de concepts de design saisissants qui font appel à des détails précis d’une haute technicité dans le but de créer une réelle tension de surface – et de donner corps à une vision unifiée du design, tournée vers l’avenir.« Nous souhaitons que nos produits offrent une expérience instinctive et naturelle destinée à améliorer le quotidien de nos clients. Nous avons pour but d’imaginer l’expérience physique de notre marque, et de créer des véhicules électriques tout à la fois originaux, ingénieux et enthousiasmants. Plus que jamais, les idées de nos designers et l’orientation de la marques’avèrent étroitement liées, les clients se situant au cœur même de notre activité et des décisions que nous prenons », a commenté Karim Habib, vice-président senior et responsable du design de Kia au niveau mondial.« En tant que premier véhicule 100% électrique dédié de la marque, le EV6 allie un design avant-gardiste centré sur l’humain accompagné d’une motorisation électrifiée. Nous sommes intimement convaincus que le EV6 constitue une offre séduisante et pertinente pour le nouveau marché des véhicules électriques » a déclaré Karim Habib. « Avec le EV6, nous avons cherché à créer un design distinctif et saisissant en associant des éléments stylistiques sophistiqués et high-tech à des volumes riches et épurés, tout en offrant un espace à nul autre pareil typique d’un véhicule électrique résolument futuriste ».Le design extérieur du Kia EV6 se veut l’illustration parfaite du pilier « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser). Symbole d’une réelle évolution des atouts de la marque en matière de design, le EV6 concentre toutes les compétences et l’expertise acquises par Kia au cours de sa mutation stylistique ; tout en se projetant dans le futur et au-delà.A l’avant, ses feux de jour caractéristiques affichent un design fluide et moderne. Ils s’inscrivent parfaitement dans la face avant « Digital Tiger Face » / (Tête de tigre numérique) caractéristique du véhicule, qui se veut une réinterprétation stylistique de la calandre « Tiger Nose » / (Nez de Tigre), transposée à l’ère de l’électrique. Le design des projecteurs intègre également un profil d’éclairage dynamique de type « séquentiel ». La prise d’air située en dessous contribue à accentuer l’impression de largeur de la face avant, et à rehausser ainsi l’image high-tech du véhicule. Les écoulements l’air par l’avant ont été optimisés de sorte que l’air soit acheminé à travers et sous le plancher plat du véhicule afin de garantir une aérodynamique optimale.Les flancs se distinguent par des lignes résolument modernes, élancées et aérodynamiques s’inspirant de celles des crossovers, qui contrastent avec des lignes plus acérées et des détails high-tech afin de distiller une impression de tension dans le design. Le pare-brise étiré vers l’arrière vient souligner le caractère dynamique et affirmé du véhicule tandis que les imposants épaulements arrière confèrent davantage de volume à son design. Une ligne maîtresse court le long de la partie basse des portes puis s’incurve vers le haut en direction des épaulements arrière, contribuant ainsi à allonger la silhouette du véhicule.Conçue en partie pour optimiser l’aérodynamisme du véhicule, la proue se distingue par un montant C incliné intégrant un insert en finition noir laqué qui contribue à élargir visuellement la lunette arrière. Elle est surmontée d’un becquet de toit proéminent qui dirige l’air vers le bas en direction d’un becquet inférieur incliné vers le haut qui est implanté au-dessus des blocs-feux arrière du véhicule. Le Kia EV6 est le fruit de la collaboration entre les trois centres de design de Kia, respectivement situés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, Etats-Unis).S’inscrivant clairement dans l’ère des véhicules électriques, le EV6 offre un design intérieur libéré de toute contrainte grâce à la plateforme E-GMP dédiée de Kia, qui lui vaut une meilleure habitabilité que les précédents VE de la marque basés sur l’architecture de modèles déjà existants. Le design intérieur du Kia EV6 offre une utilisation innovante de l’espace, créant une expérience spatiale et de conduite totalement exclusive.L’un des éléments les plus saisissants de ce nouvel intérieur réside dans l’écran du système audio-vidéo-navigation (AVN) haute définition incurvé, high-tech et parfaitement intégré. La sobriété des formes du large écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l’habitacle une impression d’ouverture sur l’extérieur. S’étendant depuis le volant jusqu’au centre du véhicule, il permet d’afficher le combiné d’instrumentation dans le champ de vision du conducteur, et le système d’infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale. Le large écran offre au conducteur une expérience immersive, tandis que le nombre réduit de boutons physiques lui garantit une expérience de conduite simplifiée et apaisante.Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l’aide de « boutons » tactiles situés sous l’écran AVN, tandis que sous ce tableau, la planche de bord plonge vers l’avant du véhicule, créant ainsi une impression d’espace et d’ouverture pour les passagers avant. De conception affinée et allégée, les sièges se distinguent par leur design contemporain, et sont garnis d’un tissu moderne et résistant à l’aspect flatteur issu de plastique recyclé, accentuant encore le caractère résolument ouvert de l’habitacle.





Pour plus d'information



Kia France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Journées AVEM de l'électro-mobilité

Tous les évènements à venir... L’AVEM organise sa quatrième édition des Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à Cagnes-sur-Mer en septembre 2021. Cet événement permettra aux acteurs... A lire également / sur le même thème Au revoir Gérard Labruyere, alias Moulino51 Un pionnier et pilier de la mobilité électrique s’en est allé jeudi 11 mars 2021. Très discret, Gérard Labruyere était surtout très actif sur de nombreux forums. Les...

Teasers de la Kia électrique EV6 sur base E-GMP Le Kia EV6 est le premier véhicule électrique à reposer sur la plateforme E-GMP dédiée à ses véhicules électriques et à adopter la nouvelle nomenclature qui leur est...

B.E. Green s’implante en Auvergne-Rhône-Alpes et Paca Acteur engagé dans l’écomobilité depuis plus de 10 ans et fort de son expérience, B.E. Green décide de se développer et de s’implanter en régions Auvergne-Rhône-Alpes et...

Comment choisir une voiture électrique qui entre dans votre budget ? Alors que l’acquisition d’un véhicule électrique devrait surtout être un achat raison, la passion domine le plus souvent à l’heure de choisir un modèle. Après tout,...

Voitures électriques : Essai du SUV MG ZS EV Une face avant à la manière des actuels Mazda, une poupe qui évoque le style Renault : le MG ZS EV est un SUV électrique qui offre un excellent rapport...