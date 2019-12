Keo Systems : Recharge des flottes électriques, en habitat collectif…













Nouvel adhérent à l’Avem, Keo Systems propose tout un environnement autour d’une borne de recharge Keo Smart conçue tout spécialement pour répondre aux besoins spécifiques d’une utilisation sur les parkings des copropriétés et des hôtels, mais aussi pour les flottes d’entreprises ou les besoins des salariés électromobiliens.



Robuste



Fabriqué en France, et à l’abri d’un boîtier en acier inoxydable dont l’ouverture est protégé par une serrure 3 points, le matériel s’utilise à l’intérieur d’un parking couvert comme à l’extérieur dans les environnements les plus difficiles connus dans l’Hexagone. Il peut être fixé à un mur ou sur un pied support réalisé dans le même matériau. Compatible avec le protocole NFC grâce, en particulier, à un lecteur dédié en façade, la borne de recharge Keo Smart est équipée d’un ensemble maximal de 4 entrées matérialisées par des connecteurs T2 anti-vandalisme et des prises renforcées de type Green’Up.



Identification



Ni forfait ni abonnement pour l’utilisateur résidant en habitat collectif, mais la possibilité de s’identifier devant la borne grâce à une application mobile, un QR Code, une clé électronique Vigik qui sert d’ordinaire à déverrouiller l’accès à un immeuble, ou un badge MyFare. Pour accéder au service de recharge, les électromobiliens qui seront habilités à effectuer cette opération devront créer un compte personnel via un espace Web développé par Keo Systems. Il leur sera alors possible de créditer un portefeuille virtuel qui servira au règlement à l’acte du service. A noter que dans le cadre d’une entreprise, les comptes individuels seront le plus souvent ouverts par un membre désigné du personnel.



Interface Keo Manager



C’est via l’interface Keo Manager que les utilisateurs et les responsables du site équipé en bornes Keo Smart pourront exploiter et opérer le service de recharge. Cette application permet une gestion et un suivi en temps réel de l’utilisation du matériel. Parmi les informations qu’elle est capable de délivrer : état des recharges en cours des véhicules, données concernant la consommation, localisation des bornes avec leur état de fonctionnement, etc.



Depuis 2015



Créé en 2015 en Ile-de-France afin de « révolutionner l’accès aux bornes de recharge pour véhicules électriques », l’environnement Keo Systems a été dès le départ imaginé pour répondre aux besoins exprimés de façon de plus en plus importante de recharge en habitat collectif. L’architecture retenue permet d’en adapter le principe à de nombreuses autres utilisations : flottes électriques d’entreprises publiques ou privées, clientèle d’établissements temporaires d’hébergement comme les hôtels, parkings de salariés et visiteurs réguliers, etc.





Pour plus d'information



Keo Systems By PACS

Thierry PELLERIN

Rue du Prés Fusé

77340 PONTAULT COMBAULT



Tel : 01 60 29 45 00

Mail :

Site :



Thierry PELLERINRue du Prés Fusé77340 PONTAULT COMBAULTTel : 01 60 29 45 00Mail : contact@pacs-sas.fr Site : http://www.keo.systems/









Commentaires

Sur le principe, c’est très bien et ça permet d’installer des bornes de recharge qui sont disponibles à tous ls copropriétaires, même ceux qui n’ont pas une place de parking attitrée. En contrepartie des places doivent être réservées à la recharge. Une contrainte qui ne doit pas être facile à gérer dans tous les parkings de copropriété. Nous avons une AG du syndic la semaine prochaine : je pense présenter cette borne qui doit convenir aux besoins de plusieurs locataires.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire