Karma Automotive développe des onduleurs et plateformes à partager

Karma, la Revero et ses déclinaisons ne seront bientôt plus les seules productions commercialisées par Karma. L’entreprise installée en Californie compte désormais diffuser différents éléments qui entrent dans la composition des véhicules électriques, et espère bien être reconnue comme un spécialiste de renom en la matière. Quelques jours après avoir annoncé la mise à disposition de plateformes modulaires dédiées aux VE, Karma indique être sur le point de finaliser une nouvelle génération d’onduleurs 400 et 800 V dotés de semi-conducteurs en carbure de silicium.



Améliorer la recharge



Conçus par l’équipe Karma dédiée à l’électronique de puissance des groupes motopropulseurs, en collaboration avec le laboratoire des systèmes électroniques de puissance de l’université de l’Arkansas, ces onduleurs devraient permettre d’améliorer l’efficacité et les performances de la recharge des véhicules électriques. Ce matériel, qui sera utilisé pour les futurs modèles de Karma Automotive et de ses partenaires, se veut adaptable à toutes les configurations. Développés pour des systèmes sous 400 V de tension, ces onduleurs seront également disponibles en 800 V afin de répondre aux exigences de la recharge ultrarapide 350 V des voitures électriques, mais aussi pour des applications aéronautiques, ferroviaires, agricoles et industrielles.







Un futur standard ?



Karma Automotive avait déjà développé son propre onduleur de traction basé sur un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) embarqué dans ses luxueuses Revero GT et GTS 2020. Désormais, l’entreprise souhaite, depuis la Californie, fournir ses onduleurs SiC aux constructeurs de véhicules électriques qui veulent s’affranchir de coûteuses phases de recherche et et développement dans le domaine. Ce n’est qu’une brique supplémentaire que Karma Automotive s’apprête à ajouter à son catalogue, après sa plateforme E-Flex, également réservée à la mobilité électrique. Elle entend ainsi démontrer sa légitimité comme acteurs majeurs dans la filière.



E-Flex



Qua faut-il penser de cette reconversion ? J’hésite. Ce n’est pas le succès très limité de la Revero qui me convaincrait d’avoir recours à eux si j’en avais besoin.



