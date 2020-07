K2020 : Une Pontiac 1988 électrique puis hydrogène









L’ambition est de développer un véhicule électrique de compétition alimenté par des batteries ou par une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène vert et de l’engager parmi les véhicules thermiques. L’objectif est de démontrer la pertinence de ces technologies dans des conditions extrêmes et ainsi de promouvoir la mobilité durable.



Les porteurs du projet



Ce projet est porté conjointement par e-Néo, spécialiste de la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques ou hydrogènes, et par TVE, spécialiste de l’organisation d’événements de promotion de la mobilité durable. E-Néo a converti un buggy à la propulsion électrique et batteries pour le Rallye Aïcha des Gazelles 2019.



Une Pontiac électrique... puis hydrogène



Première phase du projet, K2020, une Pontiac Firebird de 1988, la même que celle de K2000, vient de terminer sa restauration et sa préparation pour un usage sur circuit ainsi que sa conversion à l’électrique. Sa présentation aura lieu en septembre dans le cadre du Vendée Energie Tour. Ce véhicule servira de supports de communication mais aussi de base de développement. En 2021, il évoluera avec l’ajout d’une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène vert.



Une GT électrique combinant batteries et pile H2



La 2e phase du projet aura pour objectif de convertir à la propulsion électrique un véhicule de type GT4 en combinant batteries et pile à combustible, dans un 1er temps pour des tests et exhibitions puis pour un engagement en compétition. La catégorie GT4 représente la formule majeure sur les circuits français et offre ainsi des possibilités de médiatisation intéressantes.



Partenariat



Le projet est ouvert à toute entreprise souhaitant accompagner une démarche novatrice et ayant la volonté de faire évoluer ses propres pratiques en termes de mobilité et plus largement de développement durable. Team-VE propose ainsi à ses partenaires une plateforme d’accompagnement à la transition vers la mobilité durable.





