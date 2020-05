Jusqu’à plus de 500 kW de puissance de recharge avec CHAdeMO 3.0









L’association japonaise qui a développé le protocole de recharge rapide CHAdeMO vient de communiquer sur sa version 3.0 qui devrait être intégrée en Asie dès 2021 dans les utilitaires et poids lourds électriques, avant de l’être dans les voitures particulières.



En collaboration avec la Chine



Dès le départ, les travaux autour de la 3.0 se sont déroulés en partenariat avec le Conseil chinois de l’électricité afin d’aboutir à une compatibilité avec le standard de recharge rapide GB/T. Baptisée « ChaoJi », cette harmonisation sera immédiatement visible grâce au nouveau connecteur commun aux 2 territoires. Un refroidissement liquide et à la suppression du système mécanique de verrouillage côté voiture permet au pistolet de se présenter sous une forme bien plus compacte au bout d’un câble de moindre section. Et pourtant l’ensemble est conçu pour supporter des recharges ultrarapides jusqu’à plus de 500 kW de puissance pour une intensité maximale de 600 A.



Une influence qui s’étend ?



La Chine devrait de son côté révéler l’année prochaine l’avancée de ses travaux. L’association japonaise se réjouit de l’intérêt suscité par la nouvelle version du standard CHAdeMO auprès d’acteurs importants de la mobilité électrique en Europe, aux Etats-Unis et en Océanie. Est-ce pour intégrer le nouveau standard aux prochains véhicules qu’ils construiront pour l’Asie ou est-ce pour les fonctionnalités désormais permises qui pourraient devenir incontournables dans le développement de projets mondiaux majeurs.









