Jaguar convertit à l’électrique son usine de Castle Bromwich











Pour réaliser cette transformation, l’usine de Castle Bromwich bénéficiera d’une grande partie du milliard de livres sterling que le groupe a décidé d’investir dans l’adaptation de ses usines à l’électrification progressive de ses différents modèles. L’autre site concerné par cet investissement est celui Solihull, également situé à proximité de Birmingham. Un site appelé notamment à produire les versions hybrides rechargeables des nouveaux modèles du groupe.





Des véhicules reposant sur une nouvelle plateforme modulaire



Des modèles reposant sur la nouvelle plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) permettant de réaliser des versions thermiques, hybrides rechargeables et 100% électrique d’un même véhicule. L’usine de Castle Bromwich fabriquera les versions électriques de trois nouveaux modèles. Il s’agit tout d’abord de la prochaine génération de la Jaguar XJ, la berline de luxe de la marque qui n’existera plus en version thermique avec ses moteurs V6 ou V8, mais seulement en version électrique. Une grande berline qui aura pour objectif de concurrencer la Tesla Model S mais aussi la Porsche Taycan, la Mercedes EQS ou la BMW série 7.

Le second modèle zéro émission de Jaguar en préparation sera le J-Pace, un grand SUV de luxe qui devrait exister en version 5 et 7 places. Plus grand que l’actuel F-Pace, il se distinguera par son intérieur luxueux et son design avant-gardiste. Un SUV décliné en trois motorisations avec les versions thermiques, hybrides rechargeables et 100% électrique. Les deux premières seront produites à Solihull, tandis que la version électrique sera fabriquée à Castle Bromwich. Une usine qui servira également à produire un modèle pour Land Rover.







Land Rover passe aussi à l’électrique



Connu principalement pour ses 4x4 et ses SUV, certes parfois disponibles en version hybride rechargeable comme le Range Rover P400e ou le Range Rover Sport, Land Rover est en passe lui aussi de se convertir au 100% électrique. Une conversion qui prendra dans un premier temps la forme d’une mystérieuse « Road Rover » dont encore peu de détails ont filtré. Selon le magazine britannique « Autocar », cette routière prendrait la forme d’une familiale surélevée à la manière des Subaru Outback ou des Audi A4 Allroad. Bien que reposant sur la plateforme modulaire MLA, ce Road Rover ne serait fabriqué qu’en version électrique.

Le lancement de cette voiture qui viendra compléter le haut de gamme de Land Rover est prévu pour la fin 2021 et son arrivée dans les concessions en 2022. Avant cette date, l’usine de Castel Bromwich aura déjà vu, au printemps 2021, sortir de ses lignes de production la future Jaguar XJ électrique, puis le J-Pace 100% électrique. Contrairement à aujourd’hui où le Jaguar I-Pace est assemblé en Autriche dans l’usine Magna Steyr de Graz, la prochaine génération des modèles électriques du groupe Jaguar Land Rover sera donc fabriquée en terre britannique.









Le groupe Jaguar Land Rover vient d’annoncer la modernisation et la transformation de son usine historique de Castle Bromwich. Situé au Nord-Est de Birmingham, le site industriel sera transformé en unité de fabrication de véhicules électriques. Dans cette usine, l’assemblage des grandes berlines, limousines et coupés à moteurs thermiques laissera la place à celui des futurs véhicules électriques de Jaguar et de Land Rover, à commencer par celui de trois nouveaux modèles construits à partir de la nouvelle plateforme multi-énergies du groupe.Pour réaliser cette transformation, l’usine de Castle Bromwich bénéficiera d’une grande partie du milliard de livres sterling que le groupe a décidé d’investir dans l’adaptation de ses usines à l’électrification progressive de ses différents modèles. L’autre site concerné par cet investissement est celui Solihull, également situé à proximité de Birmingham. Un site appelé notamment à produire les versions hybrides rechargeables des nouveaux modèles du groupe.Des modèles reposant sur la nouvelle plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) permettant de réaliser des versions thermiques, hybrides rechargeables et 100% électrique d’un même véhicule. L’usine de Castle Bromwich fabriquera les versions électriques de trois nouveaux modèles. Il s’agit tout d’abord de la prochaine génération de la Jaguar XJ, la berline de luxe de la marque qui n’existera plus en version thermique avec ses moteurs V6 ou V8, mais seulement en version électrique. Une grande berline qui aura pour objectif de concurrencer la Tesla Model S mais aussi la Porsche Taycan, la Mercedes EQS ou la BMW série 7.Le second modèle zéro émission de Jaguar en préparation sera le J-Pace, un grand SUV de luxe qui devrait exister en version 5 et 7 places. Plus grand que l’actuel F-Pace, il se distinguera par son intérieur luxueux et son design avant-gardiste. Un SUV décliné en trois motorisations avec les versions thermiques, hybrides rechargeables et 100% électrique. Les deux premières seront produites à Solihull, tandis que la version électrique sera fabriquée à Castle Bromwich. Une usine qui servira également à produire un modèle pour Land Rover.Connu principalement pour ses 4x4 et ses SUV, certes parfois disponibles en version hybride rechargeable comme le Range Rover P400e ou le Range Rover Sport, Land Rover est en passe lui aussi de se convertir au 100% électrique. Une conversion qui prendra dans un premier temps la forme d’une mystérieusedont encore peu de détails ont filtré. Selon le magazine britannique, cette routière prendrait la forme d’une familiale surélevée à la manière des Subaru Outback ou des Audi A4 Allroad. Bien que reposant sur la plateforme modulaire MLA, ce Road Rover ne serait fabriqué qu’en version électrique.Le lancement de cette voiture qui viendra compléter le haut de gamme de Land Rover est prévu pour la fin 2021 et son arrivée dans les concessions en 2022. Avant cette date, l’usine de Castel Bromwich aura déjà vu, au printemps 2021, sortir de ses lignes de production la future Jaguar XJ électrique, puis le J-Pace 100% électrique. Contrairement à aujourd’hui où le Jaguar I-Pace est assemblé en Autriche dans l’usine Magna Steyr de Graz, la prochaine génération des modèles électriques du groupe Jaguar Land Rover sera donc fabriquée en terre britannique.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire