Izivia propose aux entreprises de gagner de l’argent avec le V2G

Grâce à une borne bidirectionnelle fournie par Dreev, autre filiale d’EDF, la recharge d’une ou plusieurs voitures électriques ou hybrides branchées compatibles (Selon les précisions d’Izivia : Nissan Leaf et e-NV200, Mitsubishi i-MiEV et Outlander PHEV, Peugeot iOn et Citroën C-Zero après 2017) s’effectuera aux meilleurs moments. Et ce, avec la possibilité de réinjecter l’électricité stockée dans la batterie afin de répondre aux besoins du bâtiment ou du réseau. Cette architecture V2G (Vehicle to Grid, de la voiture au réseau électrique) positionne une flotte de voitures rechargeables au centre d’un système qui aide à stabiliser le réseau, et à une meilleure intégration des énergies renouvelables, contre une rémunération.



Borne bidirectionnelle



Au cœur de l’architecture V2G proposée par Izivia, une borne de recharge bidirectionnelle ABB 11 kW qui peut être installée sur site dans un budget qui démarre à 3.500 euros HT (selon devis), prime Advenir déduite. Garanti 2 ans, ce matériel est équipé d’un connecteur CHAdeMO, qui explique la liste réduite des voitures branchées compatibles avec l’offre. Initialement, c’est avec ce standard japonais que le principe du Vehicle to Grid a été développé.



Application mobile



Grâce à une application mobile dédiée, développée par Dreev, il est possible de suivre le déroulement de la recharge en cours. Son paramétrage, calé sur les préférences et besoins réels, permet aux utilisateurs du véhicule de le récupérer avec le plein d’énergie au bon moment. En cas d’imprévu, le système est conçu pour permettre de reprendre le contrôle et de forcer une recharge. A noter que, grâce à sa puissance jusqu’à 11 kW, la borne fournie par ABB ravitaille le pack bien plus rapidement que les habituels boîtiers muraux. Ce matériel est compatible avec les services de supervision, d’exploitation technique et de monétisation de la recharge proposés par Izivia.



Les revenus



Pour une entreprise, un des intérêts principaux à installer une architecture V2G est de bénéficier de revenus complémentaires. Certes, anecdotiques sur le papier avec une seule voiture branchée, ils permettent tout de même, selon les estimations d’Izivia, de couvrir les frais d’électricité mensuels générés par 1.250 kilomètres parcourus avec une des voitures compatibles. Les expérimentations réalisées à ce jour ont montré que les recharges/décharges V2G n’altèrent pas, ou très peu les batteries. La garantie des constructeurs est conservée. Et pour cause : ce sont eux - Nissan et Mitsubishi en particulier - qui portent depuis des années cette formule de réseau intelligent.





Commentaires

Quelle avenir pour cette solution sachant que le système Chadémo à annoncer son retrait en Europe?



Bon IZIVIA est dans le projet alors encore une voie sans issue!

Avant d’avoir ce genre de technologie, il serait plus important d’avoir un réseau national de superchargeurs qui tienne la route, à l’instar de celui de Tesla ou de celui d’Ionity, même si le second a l’air d’être moins fiable que le premier.



