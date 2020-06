Issy-les-Moulineaux, sixième commune d’Île-de-France à faire confiance à E55C













L’équipe d’Electric 55 Charging (E55C) est ravie de pouvoir enfin annoncer la reprise des deux premières stations ex-Autolib’ à Issy-les-Moulineaux. Retrofitées et mises en service juste avant le début du confinement, elles sont opérationnelles depuis plusieurs mois. L’entreprise constate avec plaisir que ces bornes ont d’ailleurs été utilisées lors de cette période.





Interopérabilité



Tout comme le reste du réseau E55C, les deux stations situées Boulevard des Îles et Boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux sont ouvertes à tous les opérateurs.





Une volonté de poursuivre le rétrofit d’autres stations



Ce projet de deux stations constituait au départ un test pour Issy-les-Moulineaux et Electric 55 Charging.

L’entreprise confirme aujourd’hui son intérêt à remettre en service le reste des stations Autolib’ dans les villes de région parisienne selon le schéma de déploiement retenu par celles-ci et selon le même modèle d’investissement. L’entreprise rappelle que le modèle d’investissement ne coûte rien à la collectivité et garantit un prix équitable de recharge pour l’utilisateur final.







Electric 55 Charging

Romain Vincent

09 Boulevard Louis BLANC

Espace des Lices

83 990 Saint-Tropez



Tel : 06 64 17 23 95

Mail :

Site :



