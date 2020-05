Immatriculations VE : quelques enseignements dans un marché quasiment à l’arrêt















Malgré la fermeture des concessions, quelques livraisons ont pu avoir lieu et 1 745 immatriculations de véhicules électrifiés ont été enregistrées en avril. Avec le début du déconfinement prévu pour le 11 mai, le marché du véhicule électrique, qui reste sur une progression de +80% sur les 4 premiers mois de l’année comparés à 2019, devrait redémarrer progressivement avec en premier lieu la reprise des livraisons qui ont été reportées. Mais il faudra sans doute plusieurs mois pour qu’il retrouve le rythme de progression d’avant la crise. Une reprise qui devrait être soutenue par des promotions des constructeurs ainsi que par de nouvelles mesures pour accélérer la transition vers une mobilité plus propre.







La Peugeot e-208 devant la Renault Zoé



Si l’on entre dans le détail des chiffres du baromètre du mois d’avril, 1 218 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés. Même s’il convient de relativiser compte tenu du contexte particulier, pour la première fois depuis de longs mois la Renault Zoé perd la première place du classement. Avec 322 unités elle est devancée par la Peugeot e-208 (360 exemplaires). Un résultat qui confirme que la citadine électrique de la firme au lion a réussi son entrée sur le marché. La Tesla Model 3 occupe la troisième place du podium avec 189 immatriculations. A noter également l’entrée dans le Top 10 de l’Opel Corsa-e et du Peugeot e-2008 même si leurs scores restent très modestes avec respectivement 26 et 18 exemplaires.

Le marché des véhicules électriques utilitaires a eu beaucoup plus de mal avec un recul de 86% par rapport à avril 2019. Seulement 99 véhicules ont été immatriculés en avril. Le Renault Kangoo est toujours en tête avec seulement 35 unités, suivi de près par le Citroën Berlingo (33). Troisième, le Renault Master ne s’est écoulé qu’à 10 exemplaires. Les véhicules hybrides rechargeables se sont un peu mieux comporté avec 428 immatriculations, les professionnels représentant 77% des acquéreurs. Seuls deux modèles sortent du lot : le DS 7 Crossback E-Tense (114 unités) et le Peugeot 3008 PHEV (110 exemplaires).







La France premier marché européen de l’électrique



Le baromètre de la mobilité électrique du mois d’avril comporte également quelques indications plus globales sur les premiers mois de l’année 2020. Elles portent sur les immatriculations en Europe, pays par pays, ainsi que sur le marché de l’occasion en France. Avec 27 132 immatriculations de janvier à avril, la France s’avère être le marché européen le plus important pour le véhicule électrique, suivi par l’Allemagne (24 756 unités), le Royaume-Uni (18 153), la Norvège (16 026) et les Pays-Bas (8 535). Notre pays est par contre beaucoup moins bien placé pour les véhicules hybrides rechargeables puisqu’il n’occupe que la quatrième position avec 9 915 immatriculations. Loin derrière l’Allemagne qui domine nettement ce marché avec 26 243 exemplaires, devant le Royaume-Uni (14 213) et la Suède (12 744).

Concernant les immatriculations en France de voitures d’occasion durant le premier trimestre 2020, la Renault Zoé arrive très largement en tête des voitures électriques avec 2 532 ventes devant la Nissan Leaf (428 unités) et la Peugeot iOn (200). L’Avere-France apporte quelques précisions complémentaires sur les transactions effectuées au cours de l’année 2019. Ainsi, les ventes d’occasion de Renault Zoé se sont effectuées à 90 % dans le réseau, à un prix moyen de 12 500 euros pour un kilométrage moyen de 19 800 km. Pour la Nissan Leaf, le prix moyen de la transaction s’est élevé à 18 500 euros avec un kilométrage moyen de 14 600 km. Enfin, la Tesla Model S a trouvé preneur sur le marché de l’occasion à un prix moyen de 64 000 € avec en moyenne 90 000 km au compteur.



Le baromètre mensuel des immatriculations de véhicules électriques vient d’être publié par l’Avere-France. Pas de miracle, dans un marché quasiment à l’arrêt avec la fermeture des concessions automobiles durant tout le mois d’avril, les ventes de véhicules électriques subissent un coup d’arrêt brutal. La chute est néanmoins moins forte que l’ensemble du marché automobile (- 88%), avec une baisse des immatriculations de 62% pour les véhicules électriques particuliers. La baisse est de 67% pour l’ensemble du véhicule électrifié rechargeable (100% électrique et hybride rechargeable).Malgré la fermeture des concessions, quelques livraisons ont pu avoir lieu et 1 745 immatriculations de véhicules électrifiés ont été enregistrées en avril. Avec le début du déconfinement prévu pour le 11 mai, le marché du véhicule électrique, qui reste sur une progression de +80% sur les 4 premiers mois de l’année comparés à 2019, devrait redémarrer progressivement avec en premier lieu la reprise des livraisons qui ont été reportées. Mais il faudra sans doute plusieurs mois pour qu’il retrouve le rythme de progression d’avant la crise. Une reprise qui devrait être soutenue par des promotions des constructeurs ainsi que par de nouvelles mesures pour accélérer la transition vers une mobilité plus propre.Si l’on entre dans le détail des chiffres du baromètre du mois d’avril, 1 218 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés. Même s’il convient de relativiser compte tenu du contexte particulier, pour la première fois depuis de longs mois la Renault Zoé perd la première place du classement. Avec 322 unités elle est devancée par la Peugeot e-208 (360 exemplaires). Un résultat qui confirme que la citadine électrique de la firme au lion a réussi son entrée sur le marché. La Tesla Model 3 occupe la troisième place du podium avec 189 immatriculations. A noter également l’entrée dans le Top 10 de l’Opel Corsa-e et du Peugeot e-2008 même si leurs scores restent très modestes avec respectivement 26 et 18 exemplaires.Le marché des véhicules électriques utilitaires a eu beaucoup plus de mal avec un recul de 86% par rapport à avril 2019. Seulement 99 véhicules ont été immatriculés en avril. Le Renault Kangoo est toujours en tête avec seulement 35 unités, suivi de près par le Citroën Berlingo (33). Troisième, le Renault Master ne s’est écoulé qu’à 10 exemplaires. Les véhicules hybrides rechargeables se sont un peu mieux comporté avec 428 immatriculations, les professionnels représentant 77% des acquéreurs. Seuls deux modèles sortent du lot : le DS 7 Crossback E-Tense (114 unités) et le Peugeot 3008 PHEV (110 exemplaires).Le baromètre de la mobilité électrique du mois d’avril comporte également quelques indications plus globales sur les premiers mois de l’année 2020. Elles portent sur les immatriculations en Europe, pays par pays, ainsi que sur le marché de l’occasion en France. Avec 27 132 immatriculations de janvier à avril, la France s’avère être le marché européen le plus important pour le véhicule électrique, suivi par l’Allemagne (24 756 unités), le Royaume-Uni (18 153), la Norvège (16 026) et les Pays-Bas (8 535). Notre pays est par contre beaucoup moins bien placé pour les véhicules hybrides rechargeables puisqu’il n’occupe que la quatrième position avec 9 915 immatriculations. Loin derrière l’Allemagne qui domine nettement ce marché avec 26 243 exemplaires, devant le Royaume-Uni (14 213) et la Suède (12 744).Concernant les immatriculations en France de voitures d’occasion durant le premier trimestre 2020, la Renault Zoé arrive très largement en tête des voitures électriques avec 2 532 ventes devant la Nissan Leaf (428 unités) et la Peugeot iOn (200). L’Avere-France apporte quelques précisions complémentaires sur les transactions effectuées au cours de l’année 2019. Ainsi, les ventes d’occasion de Renault Zoé se sont effectuées à 90 % dans le réseau, à un prix moyen de 12 500 euros pour un kilométrage moyen de 19 800 km. Pour la Nissan Leaf, le prix moyen de la transaction s’est élevé à 18 500 euros avec un kilométrage moyen de 14 600 km. Enfin, la Tesla Model S a trouvé preneur sur le marché de l’occasion à un prix moyen de 64 000 € avec en moyenne 90 000 km au compteur.





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire