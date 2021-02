Immatriculations : début d’année à petite vitesse pour les véhicules électriques

















Cette pause peut notamment s’expliquer par le fait que l’accélération habituelle des immatriculations en fin d’année a été d’autant plus marquée par la double nécessité de compenser les retards de livraison pris lors du second confinement et par la volonté pour les constructeurs automobiles de s’assurer de la conformité aux normes C02. Pour autant, selon la Déléguée Générale de l’AVERE-France Cécile Goubet : « Les perspectives restent malgré tout très positives avec des projections à 20% de parts de marché pour les modèles électrifiés rechargeables d’ici fin 2021 ».







La Peugeot e-208 passe en tête



Pour les véhicules 100% électriques, le mois de janvier n’a pas été bon, surtout pour les véhicules électriques particuliers dont les immatriculations (6471) reculent de 41% par rapport à janvier 2020. Alors qu’elle avait tiré le marché tout au long de 2020, terminant l’année en apothéose avec 5331 exemplaires livrés en décembre, la Renault Zoé enregistre une baisse de 81% par rapport à Janvier 2020 avec seulement 1013 immatriculations. Elle est dépassée en tête du classement par la Peugeot e-208 qui pourtant ne réalise pas une grande performance (1346 unités), soit 47% de moins qu’en janvier 2020. Le Kia e-Niro complète le podium (748 exemplaires) devant le Hyundai Kona (475) et la Fiat 500e qui fait son apparition dans le Top 5.



Les 19 véhicules électriques particuliers les plus immatriculés représentent 82% du marché tandis 1 182 immatriculations ont été enregistrées sur 31 autres modèles. En janvier, les utilitaires légers électriques se sont mieux comportés avec 1 121 immatriculations (+66% par rapport à janvier 2020). Un marché très concentré puisque les 10 véhicules les plus immatriculés représentent 96% des acquisitions. Le Renault Kangoo est nettement en tête du classement (522 exemplaires) devant la Zoé (149), la Peugeot e-208 (112), le Nissan e-NV200 (91) et le Peugeot e-Expert (69). Au total, l’ensemble des véhicules légers électriques enregistre une baisse de 35% par rapport à janvier 2020 avec 7 592 immatriculations.







Hybrides rechargeables : le Peugeot 3008 nettement devant



Si le marché des véhicules électriques s’est essoufflé durant le mois de janvier, celui des véhicules hybrides rechargeables continue sa forte progression. 8 220 exemplaires ont été immatriculés, soit une progression de 115% par rapport à Janvier 2020. Peugeot tire encore son épingle du jeu avec le Peugeot 3008 (1 413 unités) qui devance nettement le Renault Captur (756). Les autres marques de l’ex Groupe PSA se mettent également en évidence avec la 3ème et 4ème place du classement pour le Citroën C5 Aircross (570) et le DS 7 Crossback (399), mais aussi la 6ème place du Peugeot 508 (339), le Volvo XC40 s’intercalant en 5ème position (357).



Le marché des hybrides rechargeables est toujours dominé par les professionnels qui représentent 72% des acquéreurs. Il présente aussi une grande diversité puisque les 10 véhicules les plus immatriculés ne totalisent que 58% des acquisitions, tandis que 3435 immatriculations ont été enregistrées sur 56 autres modèles. Enfin, le baromètre du mois de janvier donne un éclairage sur le marché des véhicules électriques rechargeables en Europe sur l’ensemble de l’année 2020. Pour les véhicules électriques, l’Allemagne arrive en tête avec 194 474 immatriculations devant la France (111 127), le Royaume-Uni (108 205), la Norvège (76 804) et les Pays-Bas (73 204). La domination de l’Allemagne est encore plus nette sur les hybrides rechargeables avec 200 469 exemplaires devant la France (74 592), le Royaume-Uni (66 877), la Suède (66 109) et la Belgique (31 343).



Commentaires

"la Peugeot e-208 qui pourtant ne réalise pas une grande performance (1346 unités)"

Il y a eu 16 557 e208 vendues sur 2020 soit une moyenne de 1380 par mois. Les seuls mois dépassant cette moyenne sont janvier et février (décalage du fait règle CAFE) et juin (rattrapage confinement).

Le nombre immatriculé en janvier 2021 est très supérieur à celui de décembre dans un marché global pourtant très réduit.

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/28823-objectifs-co2-des-amendes-a-payer-pour-volkswagen-ford-fiat-mercedes-et-volvo

PSA ressort avec les émissions les plus faibles, l’objectif le plus faible et en utilisant le moins de SuperCrédits (après Toyota).

A leur place j’aurai effectivement fait glisser la livraison des e208 (et consoeurs) sur 2021 avec 2 avantages :

– augmenter la masse moyenne de 2021 et donc l’objectif,

– avoir bcp de VE faussement à 0 et surtout pouvoir utiliser tous les SC (7,5 g maxi.).



Manifestement il y a d’autres constructeurs qui ont "anticipé" des livraisons pour être dans les clous des règles CAFE en 2020. On peut craindre qu’ils aient encore une épée de Damoclès sur la tête tout au long de l’année.



Nota : masse moyenne la plus faible cela veut dire émissions les plus faibles et pollution la plus faible. En effet les émissions de polluants mais aussi de GES sont une fonction directe de la masse en mouvement, sauf bien évidemment pour ceux qui refusent d’admettre les émissions indirectes de GES et l’abrasion.



