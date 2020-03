Iberdrola va déployer 150.000 points de recharge en 5 ans en Espagne

Afin d’accélérer son programme initial, le fournisseur d’énergie espagnol compte injecter progressivement quelque 150 millions d’euros jusqu’en 2025. Conforme à la stratégie de l’entreprise de transition vers une économie décarbonée basée sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents, il se prolongera hors des frontières du pays pour profiter aux autres marchés où elle opère, comme le Royaume-Uni, le Portugal et l’Italie. En parallèle, l’opérateur s’est engagé à électrifier l’ensemble du parc de véhicules de ses activités en Espagne et outre-Manche d’ici 2030.



Jusqu’à 350 kW



Iberdrola compte intervenir sur tous les fronts, depuis les ménages et les entreprises jusqu’aux infrastructures routières et autoroutières où des bornes rapides 50 kW, super-rapides 150 kW et ultrarapides 350 kW seront respectivement installées tous les 50, 100 et 200 kilomètres. Actuellement, l’opérateur compte mettre en service 2.000 stations de superchargeurs sur la voie publique, et 400 le sont déjà. Ils font partie des 5.000 points de recharge déjà ouverts par Iberdrola en Espagne. Ce maillage a nécessité la signature de plus de 30 accords avec les principaux acteurs de la mobilité (agences et institutions gouvernementales, stations-service, concessionnaires et autres entreprises).



Partenariats dans le détail



Grâce à ces accords, l’opérateur a inauguré le premier parking durable du parc des expositions Ifema de Madrid. Les bornes rapides seront implantées dans les stations-service sous enseignes Avia, Ballenoil et Valcarce, mais aussi en intégration avec les plans de mobilité durable d’entreprises comme Ikea, McDonald’s, Telefonica, REE, Auchan, etc. Des points de recharge seront disponibles, quand ce n’est pas encore le cas, sur les parkings des centres commerciaux, des chaînes de restaurants et des hôtels. Iberdrola a également rejoint l’initiative Zity pour développer avec Renault des services de mobilité électrique partagés dans plusieurs villes espagnoles.



6 fois plus ambitieux



A l’origine, l’ambition d’Iberdrola était d’installer à horizon 2021 25.000 points de recharge chez les particuliers, les professionnels et sur les routes et autoroutes d’Espagne. Avec un volume de PDR porté à 150.000, le fournisseur d’énergie se montre encore plus convaincant. D’autant plus qu’il assure, par le jeu de garanties d’origine, que tous les électromobiliens rechargeront les batteries de leurs voitures électriques avec une énergie obtenue de sources renouvelables. Une application a été développée qui permet le règlement de l’opération via un smartphone, aussi bien sur le réseau d’Iberdrola que sur ceux des autres opérateurs, selon le principe de l’itinérance de la recharge.



Justification



« La décarbonation de notre économie n’est pas seulement l’affaire du secteur de l’énergie. Elle nécessite également la participation et l’engagement de tous les secteurs émetteurs, en particulier l’industrie des transports, qui auront un impact décisif sur la réduction de la pollution dans nos villes », explique Luis Buil, responsable mondial de la mobilité intelligente chez Iberdrola. « C’est pourquoi nous avons révisé le plan initial et avons décidé d’être plus ambitieux en termes d’investissement et de capacités d’infrastructures pour continuer à répondre à la croissance exponentielle attendue de la mobilité électrique à partir de cette année », justifie-t-il.

Ajouter un commentaire