Hyundai Tiger X-1, ce véhicule d’intervention pour zones difficiles

véhicule de secours capable de s’adapter à différentes missions et à tous les terrains. Le Hyundai Tiger X-1 (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot = Robot convertible intelligent d’expédition terrestre) est cependant de dimensions plus modestes. Son petit coffre suspendu sur 4 membres ne peut pas accueillir de passagers. Mais il lui est possible d’embarquer un bon volume de produits pharmaceutiques.



Sur roues ou pieds



Communiquant avec un support aérien qui peut l’acheminer plus rapidement sur place en utilisant la voie des airs, à la façon d’un drone, le Tiger X-1 se déplace avec aisance sur ses 4 roues motrices quand il est au sol. Si le terrain est difficilement praticable dans ces conditions, l’engin peut se mouvoir sur 4 jambes qui peuvent se redresser grâce à 6 articulations sur chacune. Ainsi, le robot électrique peut, par exemple, enjamber des arbres tombés au sol. Développé par le studio New Horizons de Hyundai Motor Group, en partenariat avec Autodesk (société de conception de logiciels techniques) et Sundberg-Ferar (expert en modélisation de concepts), le Tiger X-1 a été conçu dans l’esprit d’une plateforme d’exploration scientifique mobile pour les sites extrêmes et éloignés.







Directionnel à 360 degrés



« Des véhicules comme Tiger, et les technologies qui le sous-tendent, nous donnent l’occasion de pousser notre imagination », a commenté John Suh, directeur du studio New Horizons. « Nous cherchons constamment des moyens de repenser la conception et le développement des véhicules et de redéfinir l’avenir du transport et de la mobilité ». Pilotable à distance, l’engin peut tourner sur lui-même à 360 degrés. Classé comme UMV (Ultimate Mobility Vehicle = Véhicule de mobilité de dernier recours), tout comme l’Elevate, il est équipé de différents capteurs pour l’observation à distance. Le « X-1 » associé à son nom fait de ce premier Tiger réalisé dans la Silicon Valley un modèle expérimental à travers lequel ses technologies de pointe sont éprouvées.



Bientôt en production ?



