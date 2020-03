Honda électrifie sa gamme et annonce un nouveau service









Tom Gardner, Honda Motor Europe a confirmé son engagement à commercialiser la majorité de ses modèles en version électrifiée d’ici à la fin 2022. Une politique dont la prochaine étape sera les premières livraisons dès cet été de la Honda e, la citadine 100% électrique du constructeur nippon. Une voiture conçue pour séduire une clientèle urbaine à la recherche d’une petite voiture élégante à l’allure sportive. Cette année sera également marquée par l’arrivée de la nouvelle Honda Jazz qui sera exclusivement commercialisée en Europe avec une motorisation hybride avancée.

La gamme des véhicules électrifiés du constructeur s’élargira ensuite, en 2021 et 2022, avec le lancement de 4 nouveaux modèles dont un tout nouveau SUV et un véhicule 100% électrique. Parallèlement, Honda développera également une appellation commune « e:Technology » qui englobera la vision de chaque nouveauté ou chaque innovation dans la gestion de l’énergie. Conscient de l’importance des solutions de recharge pour les clients des véhicules électriques, Honda proposera dès cette année sa solution « e:Progress » permettant à ses clients de bénéficier des meilleurs coûts d’électricité et d’optimiser aussi l’électricité en provenance des énergies renouvelables.





Une gamme complète de modèles électrifiés



Première voiture basée sur sa nouvelle plateforme dédiée à la propulsion électrique, la Honda e sera le fer de lance de la gamme de modèles électrifiés du constructeur japonais. Sa conduite silencieuse et sa réponse instantanée aux accélérations en font une voiture particulièrement adaptée à la circulation en ville où ses proportions compactes et un rayon de braquage de 4,3 mètres la rendent particulièrement agile, tandis que son moteur électrique de 113 kW délivrant un couple de 315 Nm, ainsi que son centre de gravité abaissé lui confèrent un caractère sportif et dynamique.

De son côté, la nouvelle Honda Jazz offrira aussi une expérience de conduite agréable, alliant efficacité et réactivité grâce aux performances de la technologie hybride e:HEV. Un système comprenant deux moteurs électriques compacts reliés à un moteur à essence 1.5 litres, une batterie lithium-ion et une transmission innovante. La gamme comprend également le CR-V Hybrid, le premier SUV équipé de motorisation hybride de nouvelle génération de Honda, mais également la NSX qui offre des performances impressionnantes grâce à l’emploi de la technologie Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive.







e:Progress, un nouveau service de gestion de l’énergie



Proposé sous la marque « e:Progress », le nouveau service proposé par Honda permettra aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur voiture en optimisant, dans les périodes où les tarifs sont les plus économiques, l’utilisation des sources d’électricité renouvelables, notamment l’énergie solaire, les parcs éoliens et l’énergie hydraulique. Commercialisé dès cette année, e:Progress offrira un chargeur, une tarification et un système intelligent de contrôle de la charge qui garantiront aux utilisateurs un service de charge optimal.

Le nouveau service sera proposé en partenariat avec Moixa, spécialiste de la tarification intelligente et de l’agrégation, et Vattenfall, leader européen de la fourniture d’énergie. Cette association permettra aux utilisateurs de charger leurs véhicules électriques aux horaires qui favorisent l’utilisation optimale de l’énergie propre disponible au meilleur coût. Le Power Charger de Honda sera capable de charger une Honda e de 0 à 100% de sa capacité à partir d’une prise de 32 ampères en un peu plus de 4 heures, soit nettement plus rapidement qu’avec une prise domestique murale standard.







