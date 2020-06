Honda conclut un partenariat avec Zeplug et ChargeGuru













Zeplug et ChargeGuru accompagnent le lancement de la Honda e



Alors que le début d’année a été marqué par des mois records pour les véhicules électrifiés en France avec 8% de part de marché sur janvier-février, et que la mobilité électrique s’inscrit au cœur des stratégies de relance annoncées, Honda lance la Honda e, son premier modèle 100% électrique. Un véhicule compact et innovant au look retro, parfaitement adapté à la clientèle citadine en recherche de solutions de mobilité propre.



Recharge



Afin d’accompagner ses clients dans leur passage à la mobilité électrique, Honda a pensé à tout : depuis le développement d’une gamme complète de bornes de recharge, les Power Charger Honda, jusqu’à la mise en place de partenariats pour leur installation à domicile et en entreprise, avec les spécialistes Zeplug et ChargeGuru.



Parcours client digital



Vous pourrez découvrir un parcours client digital dédié à la recharge, également disponible sur



Experts en recharge



En multipliant les partenariats avec des grands constructeurs automobiles comme Honda, Zeplug et ChargeGuru réaffirment leur expertise sur le secteur des solutions de recharge pour véhicule électrique et leur capacité à jouer un rôle majeur dans le déploiement des mobilités durables en France.



Au lancement de la première Honda électrique



« Nous nous réjouissons de cette première collaboration exclusive avec un acteur à la fois historique et innovant comme Honda, d’autant que nous participons au lancement de son premier véhicule électrique. Nous sommes persuadés que c’est en créant des partenariats d’envergure comme celui-ci que nous pourrons contribuer au développement de la mobilité électrique en la rendant facilement accessible au plus grand nombre » Nicolas Banchet, CEO de Zeplug et co-fondateur de ChargeGuru.



De la pédagogie et du savoir-faire



« Avec l'électrification de nos modèles, nous basculons dans une ère totalement nouvelle où nos habitudes vont être complètement bousculées. La recharge électrique est une action novatrice qui nécessite de la pédagogie et du savoir-faire. Avec Zeplug et ChargeGuru nous nous associons à des professionnels leaders du secteur des solutions de recharge pour accompagner à la fois nos concessionnaires et nos clients dans leurs vies quotidiennes d'automobilistes roulant en véhicules électriques » Pierre Guignot, directeur de la division automobiles, Honda France.





