H2Bus : Wrightbus fournira 1.000 bus électriques à pile hydrogène









électrique à pile hydrogène (Everfuel Europe A/S, Wrightbus Ltd, Ballard Power Systems Inc., Hexagon Purus, Nel ASA et Ryse Hydrogen Limited), le consortium H2Bus vient d’annoncer la conclusion d’un accord de livraison sans précédent en autobus électriques à PAC H2. Le millier d’unités circuleront dans différents pays d’Europe. Des infrastructures d’avitaillement en hydrogène seront installées en parallèle. H2Bus assure que le déploiement sera compétitif sur le plan de l’exploitation commercial.



Première tranche de 600 bus H2



Une première tranche de 600 bus électriques à pile hydrogène va bénéficier d’une enveloppe de 40 millions d’euros accordée par l’Union européenne via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Les 200 premiers exemplaires seront livrés d’ici 2023 au Danemark, en Lettonie et au Royaume-Uni. Le modèle choisi est le standard 12 mètres développé sur la base de l’Electrocity. Celui à 2 niveaux n’a pas été retenu pour cette phase du projet. Wrightbus est pourtant le premier constructeur à avoir développé une telle proposition en bus H2. Quoi qu’il en soit, son offre a été jugée comme étant « la plus attrayante » par les membres du consortium. La commande massive dont bénéficie le constructeur va lui permettre de se faire connaître davantage dans sa gamme électrique à PAC hydrogène, mais aussi d’assurer un support après-vente de premier ordre sur ces nouveaux engins, que ce soit dans le cadre du programme H2Bus ou auprès de clients extérieurs.







375.000 euros



Trois cent soixante-quinze mille euros : c’est le prix que ne devrait pas dépasser chacun de ces bus à PAC H2, grâce au financement européen. Avec un tarif de 5 à 7 euros le kilo d’hydrogène, le coût du service s’élèverait à 25-35 centimes d’euro du kilomètre. A moduler selon la longueur des lignes et les exigences des opérateurs en termes de fréquentation des véhicules. Le gaz qui alimentera les piles à combustible sera produit avec des énergies renouvelables pour un « transport sans émissions du puits à la roue », soulignent les acteurs du projet H2Bus. « Les transports en commun se transforment à la suite de la pandémie de coronavirus avec un accent énorme sur le zéro émission », a commenté Buta Atwal, PDG de Wrightbus.



Au bénéfice des membres de H2Bus



