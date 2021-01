Groupe Volkswagen : Top 5 des ventes branchées

En 2020, le groupe Volkswagen a livré dans le monde 231.600 véhicules électriques (+214% par rapport à 2019) et 190.500 hybrides rechargeables (+175%). Et ce, dans un contexte où une baisse de 15,2% a été enregistrée sur les volumes globaux. Le constructeur a ainsi livré l’année dernière 9.305.400 véhicules, dont 5.328.000 voitures particulières de la marque éponyme, 1.692.800 Audi, 1.004.800 Skoda, 427.000 Seat et 272.200 Porsche.



2 Top 5



Les 5 best-sellers électriques 2020 du groupe Volkswagen se répartissaient sur 3 marques (classement par ordre décroissant du nombre d’unités livrées) : Volkswagen ID.3 (56.500 exemplaires), Audi e-tron (47.300), Volkswagen e-Golf (41.300), Volkswagen e-Up! (22.200) et Porsche Taycan (20.000). Du côté des hybrides rechargeables, le panel est un peu plus diversifié. Après les 3 premières places occupées par les Volkswagen Passat (27.200 unités), Audi Q5 (23.500) et Porsche Cayenne (21.500) apparaît la Skoda Superb (16.400). La Volkswagen Golf GTE (15.200) ferme la marche.



Plus de 10% de modèles branchés



En Europe de l’Ouest, les modèles électriques et hybrides rechargeables ont atteint 10,5% des 2.939.900 livrés en 2020, contre 1,9% l’année précédente. Outre-Rhin, la progression a été davantage marquée, en passant de 1,5 à 11,6% des livraisons. « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir réussi à lancer notre offensive électrique malgré la pandémie et d’avoir ainsi fait un grand pas en avant dans la mise en œuvre de notre stratégie Together 2025+. Nous maintiendrons cet élan cette année, avec l’ajout de nombreux autres modèles électriques attractifs », a commenté Christian Dahlheim, en charge des ventes du groupe Volkswagen.

Ajouter un commentaire