Gratuité du réseau de recharge eborn pendant la période de confinement

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les membres du réseau eborn ont décidé d’appliquer une tarification gratuite de la recharge sur les bornes du réseau pendant la période de confinement.



Afin de faciliter les trajets et de venir en aide aux personnes devant se déplacer dans ce contexte, et notamment les professionnels de santé, il a été décidé d’accorder la gratuité des bornes de recharge pour véhicules électriques à l’ensemble des usagers des 9 départements suivants : l’Allier, les Alpes de Haute-Provence, l’Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, l’Isère, la Loire et le Var.



Cette tarification gratuite exceptionnelle est effective durant la période de confinement, jusqu’à la fin des restrictions de déplacement actuellement mises en place par l’Etat sur ces départements, et éventuellement prolongée selon les informations communiquées.



Petite précision concernant les bornes rapides : le montant Carte Bancaire sur les bornes rapides est un montant forfaitaire inscrit en dur dans la borne (6,5 €). Il n’a pas été possible de changer la configuration de ces bornes. Pour obtenir la gratuité pour les personnes non abonnées sur les bornes rapides, il convient soit de s’abonner au montant de 10 € par an, soit de passer par l’application ID charge, soit d’appeler le support téléphonique SILENE qui lancera la charge à distance.



Information et abonnement sur www.eborn.fr

Pour plus d'information



SyMÉnergie05



4 rue du Paradisier

05160 SAVINES-LE-LAC



Site :



