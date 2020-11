Gaussin noue des partenariats pour des poids lourds routiers électriques

Fin novembre 2020, Gaussin a signé 2 accords stratégiques pour son développement. Celui qui le lie à Magna International porte sur une licence exclusive qui lui est accordée sur 20 ans pour « le développement, l’assemblage et la commercialisation à l’international de nouveaux châssis de poids lourds routiers motorisés électriques et/ou à hydrogène super-allégés en grande série ». Avec Plug Power, il s’agit de mettre au point « des véhicules de transport à hydrogène pour les marchés américains et européens ».



ATM-H2 et APM-H2



Début octobre dernier, Gaussin a présenté en première mondiale 2 nouveaux véhicules à hydrogène, l’ATM-H2 et l’APM-H2. D’une capacité de traction de 38 tonnes, le premier est destiné aux centres logistiques. Le second est dédié au transport des containers sur les terminaux portuaires. Plus imposant, il dispose d’une capacité supérieure de traction : 75 tonnes. Ancrant l’entreprise basée à Héricourt (70) dans la mobilité électrique à pile hydrogène, les 2 engins embarquent le Powerpack H2 dont la genèse est déjà le fruit d’un partenariat, avec le CEA-Liten (Commissariat à l’énergie atomique – Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanoparticules).



Spécialiste des véhicules de logistique



Pour rappel, Gaussin conçoit, assemble et diffuse des véhicules adaptés aux besoins de logistique, notamment pour les sites portuaires et aéroportuaires. Depuis quelques années, l’entreprise propose des modèles électriques. Une voie qui mène naturellement à l’hydrogène pour les constructeurs de poids lourds. « Avec les véhicules à hydrogène Gaussin, le plein du réservoir se fait en quelques minutes seulement et permet une autonomie de plusieurs heures. Ce ratio entre le temps de recharge et l’autonomie donne à l’hydrogène un net avantage sur les autres solutions technologiques », justifie le service de communication de la société de Haute-Saône.



Booster l’orientation vers la mobilité H2



C’est cette récente orientation vers la mobilité hydrogène que Gaussin entend booster via les 2 partenariats établis fin novembre 2020. Ainsi avec celui qui le lie désormais à Magna International, spécialisé, entre autres, dans la conception de châssis, carrosseries, groupes motopropulseurs, unités de stockage d’énergie et véhicules complets. Cet accord permet d’imaginer des engins très différents à groupe motopropulseur électrique pour répondre à des besoins multiples. Les tracteurs pour terminaux et les véhicules autonomes Gaussin hydrogène embarqueront les GMP ProGen conçus par Plug Power. Ce dernier fournit également des solutions de production d’hydrogène vert exploitant ses électrolyseurs PEM.



Hydrogen Business For Climat



Implanté sur différents marchés de niche, Gaussin compte présenter ses solutions à PAC H2 au forum Hydrogen Business For Climat qui se tiendra les 13 et 14 janvier prochains à Belfort, puis au salon de l’intelligence artificielle (SIA) qui exposera dans cette même ville les 16 et 17 juin 2021.

