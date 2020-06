Ford se félicite du plan de soutien dont ses modèles pourront profiter













Louis-Carl Vignon, le Président de Ford France a félicité le gouvernement pour son plan de soutien à la filière automobile et ses engagements envers les véhicules plus propres. Ford a notamment salué le nouveau bonus de 2 000 euros pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables dont sont éligibles plusieurs modèles Ford Plug-in Hybrid, tandis que certains modèles thermiques de sa gamme ainsi que ses voitures hybrides pourront bénéficier de l’élargissement de la prime à la conversion.

Avec retard par rapport à d’autres constructeurs, Ford s’est désormais clairement engagé dans l’électrification de sa gamme. Celle-ci devrait comporter 14 véhicules électrifiés à la fin de l’année et 18 d’ici fin 2021. Ford va même bientôt accueillir des véhicules 100 % électrique avec l’arrivée de la Ford Mustang Mach E, puis d’un Ford Transit électrique en 2021. Par ailleurs, avec le renforcement de son alliance avec Volkswagen, qui a franchi une nouvelle étape cette semaine, Ford va encore accélérer dans l’électrique en utilisant la plateforme modulaire électrique de Volkswagen pour un nouveau véhicule électrique destiné au marché européen.







Des modèles hybrides rechargeables déjà disponibles



Pour l’instant, l’électrification de la gamme de Ford passe principalement par l’hybride et l’hybride rechargeable. Son SUV Kuga est d’ailleurs le premier modèle Ford à proposer 3 hybridations différentes : hybridation légère (mHEV), full hybrid (HEV) et hybride rechargeable (PHEV). Le plus efficient de la gamme avec une consommation estimée à 1,2 l/100 km et 26 g/km de CO2, le Ford Kuga PHEV propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 42 km de conduite 100% électrique. Une autonomie obtenue grâce à une batterie lithium-ion de 14,4 kWh qui se recharge automatiquement lors du freinage, et dont la recharge sur secteur se complète en 4 heures.

Outre deux véhicules utilitaires, le Transit Custom et le Tourneo Custom Plug-in Hybride, la gamme hybride rechargeable de Ford s’élargit avec l’arrivée du Ford Explorer PHEV, un SUV familial très polyvalent. Doté de 7 vraies places, il est capable d’affronter à la fois des terrains difficiles, de remorquer facilement un bateau et de conduire en ville en 100% électrique. Equipé d’une batterie de 13,6 kWh, il offre une autonomie de 42 km (WLTP) en conduite 100% électrique et affiche une consommation de 3,1 l/100 km et des émissions de 71g/km de CO2. Avec 4 modes à sa disposition, le conducteur peut choisir quand et comment déployer la puissance de la batterie.







La Ford Mustang Mach-E en approche



Si la crise du Covid-19 n’occasionne pas de retard à l’allumage, l’année 2020 devrait être marquée pour Ford par son entrée dans l’ère de l’électrique avec l’arrivée dans les concessions françaises de la Ford Mustang Mach-E. Un SUV élégant et racé proposé avec plusieurs systèmes de motorisation possible. La version standard est propulsée par un moteur, placé sur le train arrière, d’une puissance de 258 à 285 ch selon la batterie choisie. Quant à elle, la version à transmission intégrale est dotée d’un moteur supplémentaire de 50 kW, positionné sur le train avant, pour une puissance totale pouvant aller jusqu’à 337 ch avec un couple de 565 Nm.

La Ford Mustang Mach-E donne également le choix entre deux tailles de batteries. Une batterie « standard » de 75,7 kWh et une autre « à autonomie étendue » de 98,8 kWh. De quoi offrir pour la première une autonomie de 420 ou 450 km en cycle WLTP en fonction de la motorisation (la transmission intégrale étant plus gourmande en énergie). Avec la seconde, l’autonomie pourra atteindre les 600 km avec le mode de propulsion standard. Par ailleurs, situées sous le plancher entre les deux essieux du véhicule, ces batteries sont conçues pour maximiser l’espace intérieur et contribuer à optimiser la dynamique de conduite en abaissant le centre de gravité.







