Ford mise sur la recharge pour séduire avec sa Mustang Mach-E









Stuart Rowley : « Instaurer la confiance est la clé pour encourager un plus grand nombre de conducteurs à découvrir les avantages de l’électrification ».

Pour établir ce lien de confiance, Ford vient d’annoncer que tous les clients de la Mustang Mach-E passant une commande cette année et en 2021 recevront cinq années d’accès gratuit au réseau de bornes de recharge Ford Pass, ainsi qu’un an d’accès gratuit au réseau de bornes de recharge rapide Ionity. Afin de bénéficier d’une solution de recharge à domicile plus rapide, plus intelligente et plus pratique, Ford leur proposera également une Ford Connected Wallbox en option. Enfin, ils bénéficieront de deux câbles de recharge pour leur permettre de recharger leur véhicule partout.







Un accès à 155 000 points de charge et au réseau Ionity



Opéré par NewMotion, l’un des leaders européens des solutions de recharge intelligente, le réseau FordPass Charging Network est le plus grand réseau européen de stations de recharge publiques. Il permet d’accéder aujourd’hui à plus de 155 000 points de charge implantés dans toute l’Europe. Des bornes que les possesseurs d’une Mustang Mach-E pourront facilement localiser grâce à une application qui leur servira également à programmer l’itinéraire pour y parvenir mais aussi à contrôler la recharge dans 21 pays.

Plus intéressant encore compte tenu des tarifs pratiqués aujourd’hui, les possesseurs d’une Mustang Mach-E pourront accéder gratuitement durant un an au réseau de charge ultra-rapide Ionity, dont Ford est un des fondateurs et actionnaire. Actuellement, ce réseau compte un peu plus de 270 stations de recharge en Europe, dont une quarantaine en France où elles sont surtout concentrées dans certaines parties du territoire comme l’Est/Sud-Est et le Centre. Le réseau Ionity devrait toutefois s’étendre assez rapidement puisque son objectif est d’atteindre 400 stations d’ici la fin de l’année.







Une Mustang Mach-E taillée pour la route



La Mustang Mach-E tirera pleinement profit de son accès au réseau Ionity puisqu’elle aura la possibilité de charger jusqu’à 150 kW sur les bornes de ces stations. De quoi, en configuration de batterie à autonomie étendue et de propulsion, ajouter une autonomie moyenne de près de 120 km dans les 10 minutes suivant la charge. L’accès à ce réseau facilitera encore l’itinérance avec cette voiture qui, quelle que soit sa configuration, est véritablement taillée pour la route.

Pour mémoire, la Mustang Mach-E sera disponible en version standard avec une batterie de 75,7 kWh et en version à autonomie avec une batterie de 98,8 kWh lui conférant une autonomie pouvant atteindre 600 km en configuration propulsion (RWD). Des batteries alimentant un moteur pouvant développer une puissance maximale de 285 ch avec un couple de 415 Nm en version propulsion et de 357 ch avec un couple de 565 Nm en transmission intégrale. Une puissance qui peut encore monter jusqu’à 456 ch avec un couple de 830 Nm dans sa déclinaison GT, la plus performante de toute la gamme.





