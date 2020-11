Fastned sur le point d’arriver sur les autoroutes françaises avec ses bornes de recharge rapide

















Basé à Amsterdam, Fastned exploite déjà 129 stations de recharge rapide aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique où il vient d’ouvrir sa première station à proximité de l’Aéroport international d’Ostende-Bruges et a obtenu l’autorisation d’en implanter 13 autres le long des autoroutes Flamandes. En France, où il doit encore être approuvé par le gouvernement, le contrat avec APRR constitue le point de départ d’un futur développement ambitieux sur les autoroutes françaises.







9 stations permettant de recharger 16 véhicules simultanément



Le contrat avec APRR prévoit la construction de 9 stations sur les aires de services des autoroutes menant de Paris à Lyon, sur la route de la Suisse et autour de Dijon. Plus précisément, trois devraient être implantées au Sud de Paris sur l’A5 et l’A6, une vers Montbéliard sur l’A36, deux autres sur l’A6 au Nord de Lyon et de Mâcon, et les trois dernières autour de Dijon sur l’A31 et sur l’A39. Sur chaque site, Fastned prévoit d’implanter une grande station capable de recharger jusqu’à 16 véhicules simultanément. De quoi permettre à des centaines de voitures par jour de se recharger dans chacune des stations.



Ouvertes au public 24 heures/24, 7 jours/7, ces stations seront équipées de bornes de recharge ultra-rapides. Sans préciser le type de bornes utilisées, l’opérateur indique que les conducteurs seront en mesure de récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie pour leur véhicule électrique en quinze minutes avant de poursuivre leur voyage. Les stations construites par Fastned comportent par ailleurs un toit équipé de panneaux solaires qui apporteront une partie de l’énergie fournie par les bornes. Une énergie certifiée 100% renouvelable, issue d’un mix de sources éoliennes et solaires.







Un objectif de 1000 stations en Europe



Avec cette arrivée en France, qui devrait être suivie prochainement d’une autre en Suisse, Fastned poursuit l’extension de son réseau créé en 2012. Un développement qui s’effectuera sur les autoroutes, mais également de plus en plus en ville. Pour Fastned, cette première en France ne constitue qu’une étape. L’entreprise vient d’ailleurs de réaliser une levée de fonds de 17 millions d’euros pour financer sa croissance. En la matière, ses ambitions sont très grandes puisque son PDG Michiel Langezaal affirme que son objectif à terme est d’installer 1 000 stations de recharge rapide en Europe.



Pour cela Fastned mise sur la qualité du service avec des bornes susceptibles de délivrer jusqu’à 300 kW de puissance via un connecteur Combo CCS. Les stations sont également équipées pour proposer toutes les normes de recharge rapide afin de pouvoir aussi recharger les Tesla, mais aussi les Nissan Leaf et les véhicules se rechargeant avec une prise CHAdeMO. En France, conformément à la réglementation, une recharge via un connecteur AC type 2 sera également possible. Si les tarifs et le mode de facturation (à la durée ou au kWh) n’ont pas encore été dévoilés, le paiement sera possible par carte bancaire ou via l’application Fastned après y avoir associé sa carte de paiement.



Commentaires

Félicitations !

Fastned est un des acteurs les plus sérieux et impliqués dans la mise en place d’une solution cohérente.

Pour rappel, les prix allemands sont :

- 0,58€/kWh sans engagement ou 0,35€§kWh avec un engagement de 11,99€/mois (i.e. pour ceux chargeant plus de 50kWh/mois)



A ce jour, c’est le seul opérateur HPC publiant les courbes de charge des vehicules, pour que leurs utilisateurs puissent choisir leur stratégie de charge en connaissance de cause :

https://support.fastned.nl/hc/en-gb/sections/115000180588-Vehicles-charging-tips





