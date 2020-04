Explosion de la petite mobilité électrique après le confinement ?









Avec la peur d’être contaminés par le coronavirus, ceux qui ont à se déplacer rejettent de plus en plus les transports en commun où les masques de protection pourraient devenir obligatoires pour une période de plusieurs mois. A Paris, par exemple, seulement 10% des déplacements sont actuellement réalisés en bus, métro, RER ou tramway. Plusieurs grandes villes, parmi lesquelles Montpellier, Lyon, Grenoble et Paris, craignent un report sur la voiture individuelle. Et plus question de covoiturage : même les regroupements à plusieurs personnes d’une même famille dans un même véhicule sont déconseillés. Voilà pourquoi de plus en plus de municipalités réfléchissent à favoriser les déplacements à pied, vélo et autres engins de petite mobilité, électriques ou non. Conseiller régional d’Ile-de-France, président du Club des villes et territoires cyclables, et écologiste depuis une vingtaine d’années, Pierre Serne vient de recevoir pour mission de coordonner toutes les initiatives des collectivités qui vont en ce sens.



Des aménagements temporaires…



« A la demande d’Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, le Club des villes et territoires cyclables est chargé de recueillir toutes manifestations d’intérêt et initiatives des collectivités volontaires pouvant rapidement être expérimentées en matière d’aménagements cyclables temporaires, en coordination avec les services de l’Etat et les acteurs associatifs en faveur du vélo », indique dans un communiqué l’organisme dirigé par Pierre Serne. Il s’agit de favoriser la distanciation sociale préconisée actuellement comme un des gestes barrières pour stopper ou ralentir la progression du coronavirus. Ce que souhaitent à travers cette action les politiques bien engagés à développer la mobilité durable, c’est que les efforts entrepris à ce niveau pendant la période de confinement se pérennisent.



…à une mobilité douce durable



Puisque l’actuelle pandémie vient de raviver aux yeux de tous les dangers des risques systémiques - dont le dérèglement climatique fait aussi partie - engendrés par une société mondiale interconnectée, autant en profiter pour en faire un levier capable de nous débarrasser de mauvaises habitudes qui font courir notre civilisation à sa perte. Marche, vélo, trottinette, monoroue, et même scooter électrique apparaissent comme les formes de mobilité à privilégier et développer dès lors que les transports en commun ne se montrent pas satisfaisants ou même simplement suffisamment séduisants. Pour que la mobilité douce se détache nettement, elle doit devenir prioritaire sur l’automobile, prioritaire dans une mesure raisonnable sur la sauvegarde du patrimoine, prioritaire dans les budgets, prioritaire dans les communications et réalisations officielles, etc. Les constructeurs et revendeurs de ces engins seront-ils prêts à faire face à une demande plus importante que prévue il y a quelques mois ? Une réponse positive, notamment des professionnels du « Made in Europe », sera l’une des clés de la réussite de ce programme bien plus ambitieux qu’il ne le laisse paraître.









Commentaires

C’est sûr que le vélo ou assimilé est un bien meilleur moyen pour assurer la distanciation que la marche en l’absence d’infrastructures piétons adaptées aux PMR (1,40 m de largeur).

En plus, avec l’importante réduction de la circulation automobile, c’est un moyen sûr et rapide et même sans infrastructure vélo (à ce titre, certains infrastructures font perdre du temps et augmentent les risques).

On voit bien que le développement de ces modes ne peut se faire qu’en réduisant la place actuellement dévolue à la voiture.

La réduction de la circulation automobile a aussi la vertu de réduire la pollution dont sonore Si par « aménagement cyclable » ces chers décideurs entendent deux coups de peinture par terre, ça ne vaut pas le coup. Une piste cyclable, c’est forcément quelque chose d’ambitieux. Pourquoi pas une rue dur 2 ou 3 qui deviendrait cyclable, pour de vrai ! @MisterYves

"Pourquoi pas une rue dur 2 ou 3 qui deviendrait cyclable", pourquoi pas mais ne pas oublier certains points :

- la défense incendie des bâtiments le long des rues qui nécessite à minima une voie engins et une voie échelle dans certains cas - les pompiers doivent pouvoir passer - le tramway de Bordeaux est impacté quelquefois par l’intervention des pompiers dans les rues sans voies pour les voitures,

- la nécessité de rénover thermiquement les logements existants pour en faire des logements Basse Consommation ce qui implique qu’il faut aussi permettre les livraisons de matériaux, les évacuations, le stationnement des artisans et éventuellement la mise en station d’engins de levage, toute intervention en dehors des heures ouvrables entraîne un surcoût tout comme demande auprès des services réglementation de la voirie (demande de blocage de la circulation, etc.).

- quid des gens qui habitent sur ces rues et qui ont un garage dans lequel il gare leur voiture (rien ne permettant d’affirmer qu’elle sort tous les jours) ?



Circuler à vélo (y compris à pied d’ailleurs) en cette période avec cette réduction drastique de la circulation automobile est aisé, sûr et rapide.

Donc on voit bien que le problème ce n’est pas tant l’absence d’infrastructure que le trop de voitures. Alors oui à la réduction de la place dévolue à la voiture mais non à la mise en place de contraintes pour ceux qui sont déjà vertueux et en l’occurrence les chiffres montrent que les habitants des centre-villes sont vertueux avec une faible part d’utilisation de la voiture et une part de la marche la plus importante.

Donc la priorité est bien d’offrir des infrastructures aux piétons conformes PMR et de réduire la circulation automobile.



