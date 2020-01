EVBox obtient la certification OCPP 1.6 par l’Open Charge Alliance













Gestion des bornes



L’OCPP est une solution harmonisée de méthode de communication entre une borne de recharge et un système de gestion des bornes de recharge. Ce protocole permet de connecter un système de gestion des bornes de recharge certifié OCPP 1.6 avec n’importe quelle borne de recharge certifiée OCPP 1.6, quels que soient les fournisseurs.



Avancée majeure



Un tel standard permet d’améliorer les synchronisations, et constitue une avancée majeure pour l’ensemble du marché des véhicules électriques. La réalisation du programme de certification OCPP 1.6 est une ambition à long terme des membres de l’OCA. Avec un tel certificat, les vendeurs de systèmes conformes à l’OCPP possèdent désormais une preuve approuvée par un laboratoire d’essai indépendant.



Précurseur de la mobilité électrique



Membre actif de l’OCA depuis de nombreuses années, EVBox soutient la mise en œuvre et la normalisation mondiale de l’OCPP pour rendre la recharge intelligente, sûre et facile sur tous les continents.



Le mot du directeur technique



« EVBox a toujours été un fervent partisan des normes ouvertes comme l’OCPP car elles augmentent l’interopérabilité et accélèrent l’adoption des VE - un grand avantage pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec l’Open Charge Alliance (OCA) pour rester à la pointe de la mise en œuvre de l’OCPP. Nous sommes très fiers de faire partie des premières entreprises au monde à obtenir la certification OCPP et nous continuerons à faire avancer la norme », commente Arjan van Rooijen.



Différents types de certificats



Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









