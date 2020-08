EVBox fait la une

Le Green Deal pour le JDN

Directrice d’EVBox France, Corinne Frasson a été l’invitée des rédactions de L’Automobile et l’Entreprise et du Journal du Net. D’autres informations complètent l’actualité récente de cet adhérent à l’Avem.Comment le Green Deal dessine-t-il l’avenir de la mobilité électrique en Europe ? Corinne Frasson traite de ce sujet passionnant dans une chronique du Journal du Net disponible en ligne ici L’Automobile et l’Entreprise a profité du confinement pour lancer un format d’interviews vidéos. La directrice s’est prêté au jeu de l’exercise. Retrouvez-là dans une première vidéo consacrée à la stratégie d’EVBox France et dans une deuxième vidéo consacrée à la dimension technologique des infrastructures de recharge Inscrivez-vous et réservez dès à présent votre mardi 8 septembre 2020 pour la deuxième édition digitale de rEVolution , l’évènement européen incontournable de la mobilité électrique organisé par EVBox.Amélie Tregouet, Sales Manager chez EVBox, vous explique en 3 minutes dans cet article la loi Cafe , les événements récents autour du Covid-19 au niveau européen avec les constructeurs automobiles et leur impact sur les flottes d’entreprises.En février 2020, EVBox annonçait l’ouverture de son nouveau bureau polonais. Le groupe est désormais membre de l’Association polonaise des carburants alternatifs (PSPA).EVBox a également remporté en juin dernier avec Arval, acteur clé de la mobilité, le prix "eMobility financing low emission transport" lors de la 9ème édition des Fleet Derby Awards . Les 2 entreprises ont développé ensemble une offre tout-en-un adaptée aux futurs conducteurs de véhicules électriques (VE) de Pologne. Cette offre comprend un accompagnement dans le choix d’une voiture électrique et d’une borne de recharge, ainsi que des services d’installation.Par ailleurs, afin de développer l’infrastructure de recharge en Europe centrale et de la rendre accessible à tous, EVBox a conclu des partenariats avec différents distributeurs et revendeurs, dont EVplus , Naatu, Natoni , et Solar L’équipe EVBox vous a préparé un beau programme pour célébrer ensemble 10 ans d’expertise dans la recharge de véhicules électriques. Tous les contenus seront diffusés sur le compte LinkedIn d’EVBox, avec le hashtag #10yearsofEVBox