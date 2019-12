EVBox développe son usine bordelaise

Usine bordelaise

Avec sa lettre électronique du 10 décembre 2019, EVBox informe de la réouverture de son usine de fabrication des bornes de recharge rapide, de la prochaine conférence rEVolution, de la progression de son programme pour planter des arbres, etc.C’est à EVBox Bordeaux que se trouvent le centre de R&D et l’usine de fabrication des bornes de recharge rapide EVBox Troniq (50 kW) et ultra-rapide EVBox Ultroniq (350 kW) à destination du monde entier. Avec son site modernisé et agrandi, EVBox compte augmenter sa production de bornes de recharge rapide et ultra-rapide à 450 unités par mois en 2020 tout en soutenant l’emploi avec 80 à 100 nouveaux postes dans la région l’année prochaine.Dans le cadre de l’initiative OneTreeCharger , pour chaque point de charge EVBox installé, nous plantons un arbre. À ce jour, nous avons installé 104.947 points de charge ! Si vous prévoyez de passer à l’électrique, laissez-nous vous accompagner dans l’installation de vos infrastructures de recharge en prenant contact avec l’équipe EVBox ici rEVolution, la rencontre annuelle des acteurs de la cleantech, accueillera cette année des intervenants de Bloomberg, Solar Impulse, Electrify America, Volkswagen et bien d’autres. Ce sera également l’occasion de rencontrer les acteurs du secteur et de penser ensemble la mobilité de demain. Rendez-vous le 31 mars 2020 à Amsterdam et ensemble accélérons la transition vers un transport sans émissions !EVBox est fier de sa victoire d’un #TalentAward, catégorie. Les réseaux sociaux sont de précieux vecteurs pour partager au monde entier notre mission et permettent à de nombreux talents de nous connaître et de nous rejoindre vers une mobilité sans émissions. Merci d’être aussi nombreux à nous suivre ! Si vous ne suivez pas encore EVBox sur LinkedIn, c’est par ici et pour accéder à la liste des offres d’emploi disponibles en France, c’est par là